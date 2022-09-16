《命懸2000呎》搭景拍攝一樣高風險　遇5次颶風及蝗蟲蜜蜂侵襲

電影《命懸2000呎》今個星期上畫，故事講一對朋友為克服恐懼，決定挑戰攀爬2000呎高的B-67電視塔，豈料當二人爬到最高點後，鐵梯突然意外鬆塌，二人慘被困在空無一物的塔頂，瞬間墮入一場孤立無援的半空困獸鬥。電影當然冇辦法在2000呎高空環境取景，只有搭建一個模擬平台拍攝，但原來遇到的困難都比劇組想像多。

電影在IMAX放映，四野無人與高聳入雲的景象令人看得驚心動魄。（《命懸2000呎》劇照）

故事說這座荒廢的B-67電視塔，很多人挑戰，雖然現實中都有類似的塔，但就沒有人敢挑戰。而劇組就選擇在Shadow Mountain的山頂，搭建了兩座不同高度的塔，一座高約60呎，可配合塔頂的燈光部份。另一座則是約5呎高的平台，用來拍攝近鏡。導演史葛曼（Scott Mann）表示︰「要爬上60呎的高度真的有點可怕，尤其當爬到頂時，感受到強風吹，加上平台在搖晃，兩位女主角真的很有勇氣。」

雖然拍攝在60呎小塔進行，但同樣驚險。（《命懸2000呎》劇照）

史葛曼強調，演員們的安全最重要，請來在《職業特工隊：鬼影約章》（Mission Impossible：Ghost Protocol）中負責湯告魯斯（Tom Cruise）高空攀爬部份安裝索具及負責安全的專業團隊協助拍攝。「兩位演員拍攝時長期戴著安全帶，連接著一條從地面經過塔桿到最頂，穿出後再回落地面的安全索，而且每一位演員都有單獨負責他們安全的專業人員，確保萬無一失。」

電影大部分情節就是一望無際。（《命懸2000呎》劇照）

導演笑指，電影中要用到最多電腦特效的地方，就是移除安全帶的痕跡。他估計電影中約有1,000個特效鏡頭，大部分是安全帶或鋼索的移除，以及抹走山的影像，換上在棕櫚谷拍攝高塔底部平坦沙漠的航拍片段，作為電影中從搭上向下望的鏡頭。

導演笑指電腦特技用得最多的地方，是抹走安全帶及場景。（《命懸2000呎》劇照）

雖然兩位主角姬絲和維珍妮亞，都有動作特技替身協助拍攝，但她們都盡可能親身上陣，維珍妮亞︰「在山上為期4個星期的拍攝一點都不容易，第一天便遇上異常惡劣的天氣，是前所未見的強風，風速高達每小時50哩。由於那座高塔有被吹倒的危機，我們完全不敢靠近，必須撤離到山頂上的一座舊無線電小屋。當時我們估計外面正刮著沙塵暴，那座為了拍攝近鏡而搭建的矮塔被吹走了。」

爬上塔之餘，再爬埋上塔尖的燈上。（《命懸2000呎》劇照）

除此之外，劇組亦遇上蝗蟲和蜜蜂的侵襲、加上落雨、行雷閃電、暴風雨等，包羅萬有。導演又回憶道︰「還撞上了約5次颶風，另外因附近發生了火災而被擋住了視野，也有數宗閃電事故 — 這令我們格外小心，因為姬絲和維珍妮亞正是站在山頂上一支大金屬桿上，有相當的危險性。」