好狗不見了︱方中信哽咽重提痛失愛犬　自嘲：東莞李察基爾都不如

日本電影《好狗不見了》今日於香港舉行明星首映場，邀請方中信、莫可欣夫婦、袁偉豪、張寶兒夫婦及鄭融等一眾影視名人出席。方中信與莫可欣為圈中出名愛狗之人，方中信除了不時呼籲大眾領養犬隻及關注導盲犬議題外，自己亦領養過曾遭到遺棄的犬隻，夫婦對毛孩都愛心滿分。

方中信與太太莫可欣一同出席《好狗不見了》電影首映禮。（莫匡堯 攝）

難得與太太出席《好狗不見了》首映禮觀映，方中信接受傳媒訪問時表示：「女兒今天到朋友屋企玩，所以難得能夠與太太出席。」不少以人與犬隻為題材的電影均非常感人催淚，方中信指：「我未有帶備紙巾，因為他們（邀請方）指看這部電影不會哭。而主辧的慈善機構的每個活動，基本上我也會出席，因為我所飼養的貓狗，也從他們一方收養回來。」

方中信指《好狗不見了》並不催淚。《好狗不見了》電影海報。（imdb）

活動上方中信亦分享一則與愛犬的深刻往事：「記得我與太太結婚十週年，宴請一眾好友當日，便時我愛犬離世的一天，所以那一天的經歷，我這一生也會記住，實在非常心痛。」提起失去愛犬的往事，方中信亦不禁哽咽。

方中信曾於社交媒體上載與愛犬的合照，並呼籲影迷關注領養與導盲犬等議題。（方中信IG圖片）

過去不少影迷都會因為方中信與英國男演員李察基爾（Richard Gere）相貌相似，而暱稱他為「港版李察基爾」，而李察基爾曾拍攝電影《秋田犬八千》（Hachi: A Dog's Tale），方中信笑言：「如果有機會拍這一類型的電影，我一定會拍攝，片酬再低也會接拍。但我重申我不是『港版李察基爾』，因為以前尚算勉強可以叨他的光，但現在年紀已經太大了，不再是『東方李察基爾』，就快連『東莞李察基爾』都不如了！」

方中信有「港版李察基爾」之稱，並指自己不介意片酬低，也肯接拍同類題材的電影。《秋田犬八千》電影海報。（imdb）

疫情下令影視行業也不免有所停滯，方中信亦表示有所影響，但現時最享受的工作為買餸煮飯、做運動以及照顧家人與女兒，所以亦相當充實。