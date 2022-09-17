《魔間行者2》奇洛李維斯落實歸隊開拍　「很喜歡這個角色」

17年前，由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的電影《魔間行者》（Constantine），一直被奉為經典，近年開拍續集之聲不絕，今日（17/9）終於由華納宣布正式開拍，而且主角奇洛李維斯，更與導演Francis Lawrence一併回歸。

《魔間行者》於2005年上畫，亦曾為電影來港宣傳。（《魔間行者》劇照）

要選奇洛李維斯的最佳電影，《魔間行者》的位置絕對不遜於《廿二世紀殺人網絡》（Matrix）及《殺神John Wick》，大家一直都想電影可開續集，但奇哥行事自我，大家都在等老人家意向。直至4年前他在宣傳《殺神John Wick 3》時，便透露自己其實好喜歡《魔間行者》內的世界觀。

17年前的奇洛李維斯相當有型，未知續集造型可否推持原狀。（《魔間行者》劇照）

奇洛李維斯︰「我常常都很想扮演John Constantine，我很喜歡那個世界，也很喜歡這個角色。」魔間行者》的設定為奇洛李維斯是個擁有陰陽眼的現代驅魔師，戲中有惡魔和天使的出現，可以說是一個驅鬼的宇宙，其中講述「命運之矛」是天主教的聖物，在第二次世界大戰後該矛就下落不明，要是誰擁有這昔日用來刺死耶穌、染有耶穌之血的矛，便能控制整個世界。相信奇洛李維斯都很喜歡《魔間行者》的世界觀以及個人角色的設定。