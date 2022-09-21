《燈火闌珊》入圍東京國際電影節　張艾嘉︰讓霓虹燈再次成為主角

第35屆東京國際電影節，今日（21/9）公布入圍「亞洲未來」競賽單元，由《哪一天我們會飛》及《狂舞派3》陳心遙監製，ViuTV電視劇《婚內情》編導曾憲寧執導的首部長片《燈火闌珊》，一部記錄香港霓虹燈故事的電影，獲日本評審垂青，成為今屆東京國際電影節唯一可爭奪殊榮的港產片。電影主演的張艾嘉得知後，非常興奮：「霓虹燈招牌如今逐漸消失，《燈火闌珊》讓它再次成為主角，用一個失去愛人的故事來懷念它。」



《燈火闌珊》入圍東京國際電影節，成為今年唯一入圍港產片。（網上圖片）

《燈火闌珊》由張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧主演，故事講述驀然喪偶的美香（張艾嘉飾 演）為完成亡夫的遺願，再造一塊他生前戀戀不捨的霓虹招牌，重拾昔日璀璨但遺憾的回憶。身為女主角的張艾嘉，這次不計酬勞參與演出，對於《燈火闌珊》能夠入圍東京國際電影節，感到十分興奮，不過她卻謙虛道：「霓虹燈招牌的璀璨曾經是香港最迷人而難忘的情懷；如今却逐漸消失。《燈火闌珊》讓它再次成為主角，我們這些演員陪襯著它，用一個失去愛人的故事來懷念它。」

電影公司已製作好日版海報。(官方海報)

曾在電視劇《教束》中飾演莊子一角嶄露頭角的周漢寧亦表示：「非常感恩有機會參與《燈火闌珊》的演出！電影攝於三年前，是我踏足大銀幕首部參演的電影，更難得的是有機會跟張姐對戲和相處，向她取經及學習。很榮幸電影能夠在東京國際電影節放映，希望透過電影的魅力，讓更多人感受到香港獨特的文化和面貌。」

東京國際電影節將於2022年10月24日至11月2 日期間舉行，監製陳心遙說：「可以再一次藉『電影』向海外介紹香港文化，一直是努力實踐的理想，我衷心慶幸。滿街霓虹曾經是香港閃耀的標記；希望屆時觀眾透過重溫東方之珠的燈火，既懷緬過去，同時關注將來。」至於屆時有多少位團隊成員出席世界首映，陳心遙表示要視乎抵港人士檢疫措施，才會有定案。