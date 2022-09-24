《阿凡達》4D動感體驗報告　耳邊發放飛箭巨烏飛翔似玩機動遊戲

萬眾期待的《阿凡達》（Avatar）續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）將於12月15日盛大上映。迪士尼特別將第一集放在戲院重上，讓大家再一次在戲院重溫這部經典。其中最特別是提供動感體驗，於全港10間動感戲院中提供，筆者今次便入場親身體驗。

故事講Jake Sully 努力學習「阿凡達」族人的語言和技能，並純熟運用「借來」的雙腿。（《阿凡達》劇照）

13年前，大家爭相買飛欣賞《阿凡達》，既指定睇3D又要IMAX，不過當年最搶手的是機場4D超立體巨幕影館，它除了是全港最大的IMAX銀幕，重點是4D，會有風吹、雪飄、水濺、泡沫、煙霧、閃光和氣味7種效果。單是這另類體驗，足叫大家提早兩星期前買飛，仲不介意長途跋涉入到機場，就是為多一「D」的享受。

今次體驗是沙田Movie Town的MX-4D，動態座位設計有若干機關。（MX-4D官方網站截圖）

13年後，4D觀映技術更進一步做到真正4D，當中動感戲院的座椅，已做到會配合電影情節而郁動的效果，而除了風效、閃光等效果外，更設有掃腳裝置，觸感倍增。就以《阿凡達》情節為例，地球軍每次開槍，發炮，天花的閃燈裝置會配合放閃，加強戰場效果，而當Navi星人以弓箭反擊，耳邊的吹氣效果，仿如有箭在耳邊飛過，不自覺地格外留神。

馴服巨烏一幕，睇4D版感受更深。（《阿凡達》劇照）

不過最特別就是講主角積舒利（Jake Sully）學騎巨烏，起初的掙扎舉動，動感椅都一直跟隨搖晃，搖到差點跟主角一同跌低，到成功馴服巨鳥後，與女主角的飛翔畫面，又是另一場精彩體驗，視覺畫面既立體之餘，配以風機吹出強風與真實的風聲，還有座椅保持水平移動帶出飄浮效果，非常有趣。

劇情講地球人的失信，令阿凡達人不再札信Jake，於是要馴服一頭神級的巨烏（Leonopteryx），以重新獲取信任。 （《阿凡達》劇照）

早前，導演占士金馬倫為《阿凡達》重新上映接受外媒訪問，提到當年《阿凡達》電影製作公司，想要求刪減一些場面，縮短片長，其中就是想向飛行場面開刀，占士金馬倫當然極力反對，並以發火大罵︰「你坐緊呢幢大樓都係我拍《鐵達尼號》賺到嘅錢起，我有權話事！」結果，場面不單得以保留，而根據映後投選及其他數據歸納，飛行場面更成為最受觀眾歡迎的橋段之一。

占士金馬倫指自己爭取保留《阿凡達》電影中的飛行橋段，出於保障片廠的投資。(《阿凡達》電影劇照）

《阿凡達2》的監製Jon Landau（左）及占士金馬倫（右）。（Getty Image）

事實上，未看4D版，飛行場面已相當精彩，令人興奮，到你感受過4D動感版後，更見當中的威力，感覺就似在迪士尼玩機動遊戲一樣，不同是機動遊戲最長都是4、5分鐘，但觀看《阿凡達》的162分鐘內，你就足以盡情享受，令人難忘。

今次《阿凡達》（全新重製版），絕對照顧到對視聽有不同要求影迷的需要，包括有：巨幕體驗IMAX 3DHFR with laser/ IMAX 3D/ CGS 3D/ LUXE 3D版、靚聲體驗Atmos版、畫質體驗HFR 3D版等不同版本。今次更是首次推出動感體驗MX4D/ 4DX/ D-BOX版的《阿凡達》，配合不同體感效果，如：座椅多方位擺動、雨點、閃電、暖風、煙霧、泡泡及氣味效果等等⋯⋯令觀眾的觀影體驗全面昇華，大家又怎能錯過在大銀幕欣賞《阿凡達》的機會！