明日戰記｜古天樂30年科幻企劃宣言　七大金句節錄有笑有感人

由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演及張家輝友情客串的《明日戰記》，累積票房屢創新高，已去到6,100萬港元，衝上香港電影史上最賣座華語片的第4位。而昨晚現身銅鑼灣戲院的特別場，宣布天下一電影公司的30年科幻製作計劃，並落實會開啟《明日戰記》前傳動畫，席間古天樂分享其長達30年的科幻企劃，內容有輕鬆搞笑，亦有感動人心， 大家重溫一下。

古天樂更呼籲大家幫《明日戰記》刷新票房紀錄。(陳順禎 攝)

古天樂一入場，就以「天幕」金句搞氣氛。(陳順禎 攝)

我就係天幕，天幕就係我，你聽清楚未？ 《明日戰記》張家輝對白

古天樂一進場，便以戲中對白搞氣氛，現場人士個個都歡呼拍手。

張家輝演出不多，對白亦少，但就成為《明日戰記》其中一句經典對白。（《明日戰記》劇情版預告截圖）

細個爸爸帶我去海運戲院睇《星球大戰》，當年我完全唔清楚劇情講乜，只見到黑武士激光劍『焦焦焦』就好開心。

古天樂講到細個，爸爸帶我去海運戲院睇《星球大戰》的情況，回想起來，他最驚訝是當時拍呢套戲係冇電腦特技，係靠模型及運用鏡頭效果。「但它可以橫跨40年，證明科幻片是影響幾代人。」古天樂說。

不同年紀看《星球大戰》，都會有不同領會。（《星球大戰》劇照）

好多人話香港電影已死，我覺得唔係，係睇我哋點選擇！當你有選擇權時，呢個世界就不一樣。

古天樂提到不少業內人士都講香港電影已死，即使當日行出電腦特技呢一步，都有好多聲音，不過他仍堅持︰「我都要行出呢步，因為呢個就係我哋嘅未來。」

電影用上大量特技畫面製作。（《明日戰記》製作特輯截圖）

有位學生睇呢套戲喊咗3次，因為佢睇到香港電影係有未來。

古天樂又分享去做電影講座時，一位同學的心聲︰「有導演去大學做講座，有位學生睇呢套戲喊咗3次，我問點解3次咁盡？因為佢讀緊的就係電腦特技，佢原本以為讀完呢科喺香港唔會有出路，好多師兄師姐讀完都唔係做呢行，只係做下廣告，做一些低成本電影，睇完呢部戲佢喊咗，因為佢睇到香港電影係有未來。希望憑住《明日戰記》呢部戲，證明我哋有能力做到，同埋係可以陪育到下一代。」

韓國的特技電影，在亞洲區已經首屈一指。（《與神同行》劇照）

韓國二十年前派人去美國學，學完返到韓國做先有今日成績，我哋都可以做到，但唔係派人過去學，係要自己做一次。

古天樂一再強調落實去做才是最重要，學完冇機會發揮都是徒然。

電腦世界入面得0同1，如果我哋揀0就永遠只會原地踏步，我揀咗1。」

古天樂講到電腦世界入面得0同1，以比喻自己為香港特技電影行出第一步。「如果我哋揀0就永遠只會原地踏步，我揀咗1，我願行出呢一步。有一之後就會有2同3，有更大可能性。」

現場好多老婆支持！(陳順禎 攝)

預告裡面有我老婆，唔係你哋。

最後，重申一次前傳動畫會有佢老婆，但補充一句︰「唔係你哋！」成功引起大家又笑又嬲，「係真係我個老婆，著女版裝甲。」因為之前古生在內地宣傳時，曾表示有看《明日戰記》的就係佢老婆。