Emily in Paris｜第三季上演混亂四角戀　Lily Collins新髮型獲讚

由Lily Collins主演的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）自播出以來大受歡迎，第三季已經開始了拍攝，Netflix今日公開了多張最新劇照。早前已經有消息指於第二季以嘉賓亮相的Emily新男友Alfie（Lucien Laviscount飾），將會以固定演員身份演出，相信新一季將會繼續上演四角戀。

Lily Collins在第三季中有不少性感造型。（劇照）

Lily Collins在第三季換上新髮型。（劇照）

承接第二季的結局，當男友Alfie返回英國後，Emily（Lily Collins飾）發現自己仍對好姐妹Camille的男友Gabriel有感情，可惜Gabriel已經跟Camille愛火重燃。工作方面，上司Sylvie與另外兩位同事Julien及Luc正籌備開設新公司，讓Emily無論感情或事業都在人生交叉點，令她認真思考是否應該繼續留在巴黎。除了劇情之外，在新劇照中的Emily換了新髮型，瀏海讓Emily看起來更有法國女人的韻味。

另外，創作人Darren Star早前接受訪問時透露，希望劇中其他角色可以有更多發揮，正如第二季中放了不少篇幅講述Emily閨密Mindy及上司Sylvie的感情生活劇情深受劇迷歡迎，所以在未來兩季相信繼續會有意想不到的劇情發展。