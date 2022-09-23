女戰不敗︱史上最強女團啟發《黑豹》全女班衞隊　爛番茄評分99%

Sony Pictures榮譽發行，由《不死軍團》珍娜普斯拜佛活 （Gina Prince-Bythewood）執導、金像獎得主維奧拉戴維斯 （Viola Davis）主演的史詩式動作鉅片《女戰不敗》（THE WOMAN KING）早前於多倫多影展舉行世界首映後，挾著一致好評的聲勢。

《女戰不敗》由維奧拉戴維斯主演，於多倫多電影節上映後廣受好評。《女戰不敗》電影劇照。（電影公司提供）

上星期9月16日於美國開畫，以1,900萬美元的驕人成績奪得週末票房冠軍，遠超原本所預估的1,200萬美元票房。同時獲觀眾及影評的好評，Rotten Tomatoes上的觀眾評分獲得99%高分，影評評分高達95%！

《女戰不敗》於Rotten Tomatoes上獲得99%評分。《女戰不敗》電影海報。（電影公司提供）

《女戰不敗》改編真人真事，由金像獎得主維奧拉戴維斯飾演最強女戰士，率領有史以來最精銳強悍的女兵，全力為人民而戰，捍衛信念，奮戰到底！十八世紀，西非的達荷美王國出現了歷史上首支全女將的國王保衛隊，由戰績顯赫的女將軍Nanisca（維奧拉戴維斯 飾）領軍，在面對歐洲人的持續進犯下，決心奮起抵禦外侮。在經過嚴格艱苦的訓練後，這班無所畏懼的達荷美女戰士展現出超乎的勇氣及堅定的信念， 為保衛國土及人民全力一戰！

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《女戰不敗》史詩式的故事激勵人心，動作場面精彩刺激，據說《黑豹》女兵隊伍的靈感便是源自於此！

《黑豹》裡的「全女班」國王衞隊Dora Milaje。《黑豹》電影劇照。（imdb）