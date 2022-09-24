《明日戰記》6200萬進佔史上票房亞軍　《飯戲攻心》登年度第二位

2022年，港片復潮，不單質素大幅上升，票房更連番報喜。首先由古天樂擔任總監製及主演的科幻電影《明日戰記》，集合劉青雲、劉嘉玲、姜皓文等參與演出，8月25日香港上映至今，差不多一個月，票房再報捷，達$6,240萬，榮登香港票房史上華語片第二位。至於陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰主演的《飯戲攻心》，截止昨日（23/9），已衝破3,748萬，超越毛舜筠、姜濤主演的《阿媽有咗第二個》，登上2022年年度第二。



上畫一個月，再迎來好消息，榮登香港華語電影票房第二位。（網上圖片）

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《明日戰記》再度報捷，票房高收$6240萬，不單成功突破古天樂上年憑《梅艷芳》創下的個人紀錄，成功攀上第二位，更距離史上票房冠軍《寒戰II》的$6,682萬，只差數百萬，可說是一步之遙，相信由周潤發、郭富城、梁家輝穩坐6年的票房冠軍寶座，好大機會今年要讓座。

《飯戲攻心》票房走勢亦相當凌厲，截止24/9下午2點，報$3,880萬，榮登年度第二。(網上圖片)

另一廂，由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、陳湛文、林明禎主演的《飯戲攻心》，後勁亦相當凌厲，自9月7日上畫以來，票房表現都令人喜出望外，而且戲中對白含金量重，令不少觀眾自發入場二刷，有利推動票房。昨日累積票房更達$3,748萬，輕輕超越彭秀慧執導，毛舜筠、姜濤、柳應廷主演的《阿媽有咗第二個》$3,676萬。而截止今日（24/9）下午2點，《飯戲攻心》票房更報$3,880萬，再下一城，勢向$4,000萬進發。