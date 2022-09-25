《阿姆斯特丹》最強「星」勢　基斯頓比爾瑪歌羅比同你入場數星星

如果同你講，電影《阿姆斯特丹》（AMSTERDAM），由《騙海豪情》、《失戀自作業》金像提名導演大衛奧羅素（David O Russell）的年度話題作，你未必有反應，但同你講套戲星光熠熠到滿瀉，客串都係主角級數，咁又會唔會提起你興趣呢？

電影三大主角包基斯頓比爾 （Christian Bale）、瑪歌羅比（Margot Robbie） 和尊大衛華盛頓（John David Washington）。（《阿姆斯特丹》劇照）

未講劇情，先講陣容壓一壓場，電影三大主角包括「蝙蝠俠」金像影帝基斯頓比爾 （Christian Bale）、兩屆金像提名「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie） 和 《天能》（Tenet）男主角尊大衛華盛頓（John David Washington），這只是開場，接下來會有殿堂級金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）、《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody） 金像影帝雷米馬利克（Rami Malek）、《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）金球視后安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）女主角素兒蘇丹娜（Zoe Saldana）、《忘形水》（The Shape of Water）金像提名男星米高沙朗（Michael Shannon）、金像獎被摑聲名大噪的搞笑紅星基斯洛克（Chris Rock）、《凸務之王》系列（Austin Powers）喜劇紅星米高邁亞斯（Mike Myers），甚至樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）也有份參演，星光熠熠到你可以一口氣讀晒以上人名，請你入場睇又點話。

前面有個金像影帝雷米馬利克，後面都有位金球視后安雅泰萊采兒，含金量極高。（《阿姆斯特丹》劇照）

殿堂級金像影帝羅拔迪尼路，係咁易亮一亮相啦。（《阿姆斯特丹》劇照）

相比起巨星牌面，劇情就簡單得多，以一宗足以改變美國歷史的殺人陰謀奇案開始，伯特倫貝倫森Dr. Burt Berendsen（基斯頓比爾 飾），和哈羅德伍德曼 （尊大衛華盛頓 飾）突遭警方指控殺人，與死黨費萊莉禾茲 （瑪歌羅比 飾）一起查明真相，卻因而捲入一個國家級陰謀，他們將會令美國歷史發生巨變⋯⋯電影將於10月6日上畫，到時入場查明真相。