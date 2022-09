《阿姆斯特丹》最強「星」勢　基斯頓比爾瑪歌羅比同你入場數星星

如果同你講,電影《阿姆斯特丹》(AMSTERDAM),由《騙海豪情》、《失戀自作業》金像提名導演大衛奧羅素(David O Russell)的年度話題作,你未必有反應,但同你講套戲星光熠熠到滿瀉,客串都係主角級數,咁又會唔會提起你興趣呢?

電影三大主角包基斯頓比爾 (Christian Bale)、瑪歌羅比(Margot Robbie) 和尊大衛華盛頓(John David Washington)。(《阿姆斯特丹》劇照)

未講劇情,先講陣容壓一壓場,電影三大主角包括「蝙蝠俠」金像影帝基斯頓比爾 (Christian Bale)、兩屆金像提名「小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie) 和 《天能》(Tenet)男主角尊大衛華盛頓(John David Washington),這只是開場,接下來會有殿堂級金像影帝羅拔迪尼路(Robert De Niro)、《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody) 金像影帝雷米馬利克(Rami Malek)、《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit)金球視后安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)、《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)女主角素兒蘇丹娜(Zoe Saldana)、《忘形水》(The Shape of Water)金像提名男星米高沙朗(Michael Shannon)、金像獎被摑聲名大噪的搞笑紅星基斯洛克(Chris Rock)、《凸務之王》系列(Austin Powers)喜劇紅星米高邁亞斯(Mike Myers),甚至樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)也有份參演,星光熠熠到你可以一口氣讀晒以上人名,請你入場睇又點話。

前面有個金像影帝雷米馬利克,後面都有位金球視后安雅泰萊采兒,含金量極高。(《阿姆斯特丹》劇照)

殿堂級金像影帝羅拔迪尼路,係咁易亮一亮相啦。(《阿姆斯特丹》劇照)

相比起巨星牌面,劇情就簡單得多,以一宗足以改變美國歷史的殺人陰謀奇案開始,伯特倫貝倫森Dr. Burt Berendsen(基斯頓比爾 飾),和哈羅德伍德曼 (尊大衛華盛頓 飾)突遭警方指控殺人,與死黨費萊莉禾茲 (瑪歌羅比 飾)一起查明真相,卻因而捲入一個國家級陰謀,他們將會令美國歷史發生巨變⋯⋯電影將於10月6日上畫,到時入場查明真相。