深宵閃避球｜張敬軒驚喜撐導演場　新戲夥王菀之動作唔用替身

由新晉導演應智贇自編自導，鄭伊健、周家怡率領一眾新晉演員包括李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤、宋嘉儀主演，號稱香港史上最揸流攤運動喜劇《深宵閃避球》，今日（26日）舉行電影首映禮，除了一眾演員與幕後工作人員出席外，即將由歌手跨界成為演員的張敬軒亦驚喜現身，同賀《深宵閃避球》上映。

張敬軒驚喜現身《深宵閃避球》首映禮。（梁碧玲 攝）

軒公突襲首映禮，引起一眾《深宵閃避球》演員驚喜尖叫，而張敬軒於首映禮上接受訪問，表示今日特意來支持導演（應智贇）。「因為我正在拍攝的電影（《超神經械劫案》）亦由同一位導演執導。」軒公跨界電影，夥拍老拍檔王菀之拍攝賀歲喜劇《超神經械劫案》，早已引起一眾歌迷粉絲注目，而軒公對於首次於電影擔正，表示：「電影正在拍攝當中，尚算順利，但很開心有很多動作場面，又有爆破，相當好玩！」

張敬軒正在拍導演執導的賀歲喜劇，故驚喜現身《深宵閃避球》首映禮以作支持。（梁碧玲 攝）

《深宵閃避球》舉行首映禮，鄭伊健、周家怡攜同一眾女主演出席。（梁碧玲 攝）

軒公續指：「拍攝前要學習用槍、動作特技，今次亦希望盡量不用替身，所以不少動作場面也要嘗試，我們亦請了專人進行訓練。」與老拍檔王菀之在電影上合作，軒公笑指：「我們有一場戲要『群抽』，他比較好打，我亦叫他不要打面。但我們『對抽』的戲份不多，我們夾份『抽』其他人，至於我們的對手，先不透露演員名，但會令大家非常驚喜！」