龍之家族｜再現穿崩位驚見綠色CGI指套　劇迷怒轟低級錯誤

HBO《權力遊戲》(Game of Thrones)憑複雜的人物設定及驚險的權力鬥爭拍足8季,成為劇迷心目中的神劇,可惜去到最終季竟然爛尾。除了被狠批忽略劇情細節,人物角色更沒有層次上的變化,竟然先後出現咖啡杯及水樽。如今前傳《龍之家族》(House of the Dragon)終於播出,首兩集獲得劇迷激讚勝過《權力遊戲》,但竟然在第三集再次出現穿崩位!

《龍之家族》暫時播出6集。(《龍之家族》海報)

《龍之家族》劇情主要圍繞龍族House Targaryen,而背景則設定在《權力遊戲》200年前。主要講述Rhaenyra公主是國王Viserys Targaryen的長女兼繼承人,因自細騎著母龍Syrax,而被子民認定為首位統治Westeros的女王。其叔叔及丈夫Prince Daemon Targaryen是一位出色的戰士,並會在內鬥戰爭「Dance of the Dragons」中擔任指揮的重要角色。而Hightower家族及Viserys的第二任妻子Alicent則充滿野心,並支持長子Aegon II Targaryen跟Rhaenyra爭奪王位。

《龍之家族》首集獲得極高評價,更在爛番茄奪得92%新鮮度。(《龍之家族》劇照)

年輕版Rhaenyra由Milly Alcock飾演。(《龍之家族》劇照)

首兩集節奏極快,已經交代了年輕的Rhaenyra公主與龍培養出濃厚的感情,更是充滿潛力的馭龍者,可惜因為是女兒身而被忽略。父親Viserys一直都渴望擁有兒子繼承王位,可惜其母親在生產過程中遇上困難,最終被剖腹取子。

Viserys野心勃勃的弟弟Daemon一直覬覦王位,與Rhaenyra有著曖昧關係,同時想利用Rhaenyra奪得權力。在女王難產離世後,Viserys竟與Rhaenyra的好友兼首相的女兒Alicent Hightower再婚,並誕下兒子Aegon II,展開一場權力的鬥爭。

年輕版的Rhaenyra及Alicent。(《龍之家族》劇照)

在首兩集精彩的鋪墊,劇迷都非常期待接下來的劇情發展。可惜去到第三集竟然出現嚴重的後製失誤,並引起網民熱烈討論。King Viserys因病而失去了兩隻手指,然而在其中一個鏡頭竟然看到飾演Viserys的Paddy Considine戴上了綠色CGI指套,明顯是後製團隊犯下低級錯誤。

King Viserys因病而失去了兩隻手指。(《龍之家族》畫面)

第三集驚現綠色CGI指套。(《龍之家族》畫面)

有大批劇迷看到後,都紛紛在Twitter怒轟劇組犯下不可原諒的錯誤,更指《權力遊戲》的結局已經曾經出現過穿崩位,如今重蹈覆轍絕對不能原諒。另一邊廂,有劇迷則表示綠色CGI指套出現不足1秒,如果不留心看的話,根本難以發現。