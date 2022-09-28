《搜救》甄子丹演技爆發直衝國慶檔　內地版《Top Gun》臨時抽起

今年內地十一國慶電影檔可謂峰迴路轉，首先到9月中仍未落實上畫電影，到9月22日才逐一定案，當中4套包括李冰冰、馮紹峰主演，講述救助新疆和田斷臂男孩真人真事的《平凡英雄》；張譯、王俊凱主演，講述外交官僑事件的《萬里歸途》；劉燁、韓雪主演《鋼鐵意志》，以及王一博、胡軍主演，有內地版《Top Gun》之稱的《長空之王》。不過到昨日，《長空之王》的官方微博又宣布電影因為要呈現更好的製作效果，決定臨時撤檔，改由甄子丹主演的《搜救》頂上。

電影海報以傷痕累累的樣子登場。（《搜救》海報）

由王一博主演的《長空之王》，原定9月30日上畫，現臨時抽起。（《長空之王》影片截圖）

電影《搜救》由甄子丹監製及主演，故事講他大意下，兒子在極寒地區下走失，在極度自責下不理天氣環境捨身救子。今次甄子丹會減少動作場面，單憑演技去感動眾人。首次挑戰搜救題材的丹爺，隨同中國搜救員警和雪域搜救隊，深入極寒禁區捨身救子，將一位父親的絕望、內疚與至死不退縮的勇氣表現得淋漓盡致。

拍攝現場在零下30度拍攝，非常吃力。（《搜救》劇照）

雖然戲中的動作場面不多，但當中有不少驚險場面，甄子丹都堅持要親自演出，期間曾多次受傷，為的是在大銀幕呈現一部震撼的電影。據知電影入面會有漫天暴雪、高山雪崩、墜落冰湖、水底營救等驚險情節，展現了甄子丹扮演的父親在丟失兒子後的焦慮崩潰，展現為救兒子的決心。

此外，甄子丹表示拍攝《搜救》時，整個過程都戰戰兢兢，面對大自然的威力，感慨人類變得渺小脆弱。劇組在東北雪鄉長白山深入嚴寒絕地，拍攝週期橫跨兩個冬季，且全程在零下三十多度的東北雪鄉取景，經常頂著惡劣的天氣進行拍攝，狂風暴雪變成家常便飯。甄子丹又提到一次又一次落到冰冷刺骨的河水中拍攝顯得更為煎熬︰「到筋疲力盡接近崩潰。」