金髮夢露｜「邦女郎」安娜迪艾瑪絲全裸搏盡爭影后︰睇嘅人仲尷尬

一代女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）傳記片《金髮夢露》（Blonde）近日在Netflix上架，電影改編Joyce Carol Oates撰寫的同名小說，聚焦於夢露與不同男士的愛慾關係，揭露女神背後的黑暗面，被權力壓榨及剝削下過著非人生活。

電影不止一次出現「三人行」場口，意識相當大膽。（電影截圖）

「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）一早預告有全裸演出，而電影中的情慾場面確實相當大膽，更出現3P及口交等戲碼。安娜豁出去演，相信是為了衝擊來年奧斯卡頒獎禮的最佳女主角，而她對於裸露演出就一副處之泰然的樣子，認為觀眾看到這些裸露場面，比她演的時候還要尷尬。

《金髮夢露》的原著小說被指過份渲染夢露的荒淫生活，與事實不符。（電影截圖）

這一幕雖然沒有任何裸露，但卻令人睇得最不安。（電影截圖）

「因為我很清楚我在做什麼，我感到受保護及安全，我不覺得被剝削因為都在掌握之中，是我個人決定，我清楚我在拍攝一部怎樣的電影，我信任導演，我感覺身處在安全的環境之中，我們對這些場口討論了幾百次，每一位有份參與的人都對尊重這部電影，所以我不感到害怕，亦不會感到不舒服，雖然這些場面都很困難」安娜迪艾瑪絲受訪說。

安娜表示，早有心理準備裸露場面會在網絡瘋傳，雖然感到噁心，但亦理解並非可以控制的事情，多想亦無謂。

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