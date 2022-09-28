《一台殺戲》人人都可以係兇手　獨特美學黑色幽默二合一

由《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）金像男星森洛維 （Sam Rockwell） 聯同《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch）女星、 四度提名奧斯卡的演技派新生代茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan），分別飾演厭世老差骨和烏龍新紥女警，組成最不合拍的偵探二人組，調查一宗兇案的電影《一台殺戲》（SEE HOW THEY RUN），電影集懸疑、幽默、美學於一身，到底邊樣會係最大賣點？（上映日期︰9月29日 ）

森洛維和茜爾莎羅倫分別飾演厭世老差骨和烏龍新紥女警，組成最唔夾的偵探二人組。（《一台殺戲》劇照）

有指電影是《東方快車謀殺案》(Murder On The Orient Express)與 《布達佩斯大酒店》(The Grand Budapest Hotel) 的混合體，即是在人人有嫌疑，追查誰是真兇之時，畫面有著獨特美學，完全集謀殺奇案、黑色幽默、玩味於一身，而且對白精警抵死，全片98分鐘節奏明快，完全配合查案的節奏。

森洛維因為《廣告牌殺人事件》獲奧斯卡男配，大獲好評。（《一台殺戲》劇照）

電影以五十年代倫敦西區劇院為背景，全片在著名劇院The Old Vic、The Dominion Theatre、St Martin’s Theatre和華麗五星級酒店Savoy Hotel實景拍攝，懷舊考究的服飾、髮型、美術和佈景別具風味格調，值得在大銀幕上細意欣賞。

四度提名奧斯卡的演技派新生代茜爾莎羅倫，12歲入行已經顯光芒。（《一台殺戲》劇照）

故事以荷里活大導演在倫敦西區劇院慘遭毒手引發連環兇殺案為主線，厭世老差骨和烏龍新紥女警追查之下，發現劇院台前幕後由舞台劇演員、劇場經理、電影監製、劇作家，以至帶位員都各有殺人嫌疑，亦隨時成為下一個受害者，連英國偵探小說皇后阿嘉莎姬絲蒂 （Agatha Christie）也捲入奇案之中。