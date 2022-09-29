《狼群》張晉首拍軍事動作　沙漠狙擊街頭槍戰都唔及近身肉搏辛苦

電影《狼群》由張晉、李治廷及蔣璐霞主演，電影充滿大量動作及爆破場面，三位演員亦絕不錫身，多場危隧動作都親身上陣。戲中飾演僱傭兵隊長老刁的張晉，當然亦親身演出多場動作場面，搞到周身傷。

《狼群》是張晉首部軍事動作電影。(《狼群》劇照)

電影早前於國內上映，已經獲不少觀眾力讚，特別是張晉將隊長這角色，演得淋漓盡致，而張晉亦坦言本身與角色是真的有點相似：「戲內的角色將很多東西都放在心裡，他說話表面的意思可能跟他想要表達的未必是一致的，他更多時候是用行動去表達，所以跟我本人有一點像。」對於在戲中很多親身上陣的場面，張晉表示每拍一部戲都會有不同程度的受傷，「拍動作電影，沒有那部戲是可以完整一點傷都沒有，那不可能。」

好耐冇見的李治廷，拍攝動作場面時都深表興奮。(《狼群》劇照)

張晉第一次接觸軍事類動作電影，更特意提前進入劇組，在軍事顧問的指導下，深入學習這個僱傭兵職業的工作內容，包括訓練使用槍械、運用戰術等。電影裡展現了沙漠狙擊、室內槍戰、近身肉搏、街頭追擊等多種作戰模式。被問到哪場戲最難？張晋直言還是近身肉搏：「因爲天氣太冷了。電影在新疆拍攝三個月，有時候從晚上拍到第二日凌晨，又是在零下30度下拍打戲，對體能要求特別高。」

李治廷同樣是首次接觸這類軍事動作電影，拍攝前特意穿上負重衣做體能，期望以最佳狀態演出。戲中李治廷也不錫身親身上陣：「這不是功夫片，很多場面要追車、在行駛的車上打鬥等，我覺得演出這些場面的難度比真實面對面打鬥更難。」說到其中一場最難忘場面，一定是在圖書館頂樓沿外牆邊打邊滑下。「那個鏡頭真的挺可怕，我本身是有點畏高，那個圖書館外牆有五十八米高吧，是有點害怕但還是想自己完成這場面。」