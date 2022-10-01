《阿姆斯特丹》蝙蝠俠撞正小丑女　一宗兇案揭美國最震撼陰謀論

堪稱近年最星光熠熠的荷里活鉅製《阿姆斯特丹》（AMSTERDAM），三大主角已包括金像影帝「蝙蝠俠」基斯頓比爾 （Christian Bale）、兩屆金像提名「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）和《天能》（Tenet）戰士尊大衛華盛頓（John David Washington），已經有一定叫座力，連同客串巨星陣，實在是最強號召。

三位主角都已經有超強號召力。（《阿姆斯特丹》劇照）

先數數串星陣容，殿堂級金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）、樂壇天后泰勒絲 （Taylor Swift），聯同《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）金像影帝雷米馬利克（Rami Malek）、《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）金球視后安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）女主角素兒蘇丹娜（Zoe Saldana）、《忘形水》（The Shape of Water）金像提名男星米高沙朗 （Michael Shannon）、搞笑紅星基斯洛克（Chris Rock）、《凸務之王》系列 （Austin Powers）喜劇紅星米高邁亞斯（Mike Myers）等，位位都係主角級，位位都會亮相面前，值回票價！

羅拔迪尼都有客串下，預告見到佢都好大驚喜。（《阿姆斯特丹》劇照）

電影以一宗殺人命案為引子，牽涉到美國史上最震撼的神秘陰謀，不過係咩陰謀就要賣個關子。預告片講明大部分劇情確有其事，以虛構故事完美結合歷史事實，真真假假，曲折離奇，再加上導演獨特的黑色幽默風格，有關愛與忠誠的友情命題，構成一部引人入勝的必睇話題作。

有「橡皮人」之稱的基斯頓比爾，今次再突破自己，不過唔係從身形落手，而係飾演大情大性的醫生兼退伍軍人，令人耳目一新。完全融入角色的基斯頓比爾，有望再度角逐奧斯卡影帝殊榮。