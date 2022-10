《阿姆斯特丹》蝙蝠俠撞正小丑女　一宗兇案揭美國最震撼陰謀論

堪稱近年最星光熠熠的荷里活鉅製《阿姆斯特丹》(AMSTERDAM),三大主角已包括金像影帝「蝙蝠俠」基斯頓比爾 (Christian Bale)、兩屆金像提名「小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie)和《天能》(Tenet)戰士尊大衛華盛頓(John David Washington),已經有一定叫座力,連同客串巨星陣,實在是最強號召。

三位主角都已經有超強號召力。(《阿姆斯特丹》劇照)

先數數串星陣容,殿堂級金像影帝羅拔迪尼路(Robert De Niro)、樂壇天后泰勒絲 (Taylor Swift),聯同《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)金像影帝雷米馬利克(Rami Malek)、《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit)金球視后安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)、《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)女主角素兒蘇丹娜(Zoe Saldana)、《忘形水》(The Shape of Water)金像提名男星米高沙朗 (Michael Shannon)、搞笑紅星基斯洛克(Chris Rock)、《凸務之王》系列 (Austin Powers)喜劇紅星米高邁亞斯(Mike Myers)等,位位都係主角級,位位都會亮相面前,值回票價!

羅拔迪尼都有客串下,預告見到佢都好大驚喜。(《阿姆斯特丹》劇照)

電影以一宗殺人命案為引子,牽涉到美國史上最震撼的神秘陰謀,不過係咩陰謀就要賣個關子。預告片講明大部分劇情確有其事,以虛構故事完美結合歷史事實,真真假假,曲折離奇,再加上導演獨特的黑色幽默風格,有關愛與忠誠的友情命題,構成一部引人入勝的必睇話題作。

有「橡皮人」之稱的基斯頓比爾,今次再突破自己,不過唔係從身形落手,而係飾演大情大性的醫生兼退伍軍人,令人耳目一新。完全融入角色的基斯頓比爾,有望再度角逐奧斯卡影帝殊榮。