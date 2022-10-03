Marvel《午夜狼人》10月7日神秘上架　角色對第五階段極重要？

即將上架的另類超英劇《午夜狼人》（Werewolf By Night）應該是Marvel最神秘的新作，劇集將會以超自然方式來探索這個從未亮相的角色，相信跟早前播出的《月光騎士》（Moon Knight）差不多。雖然午夜狼人看似跟MCU扯不上關係，但Marvel主席Kevin Feige就表示劇集將會為MCU帶來不一樣的未來。

《午夜狼人》即將於10月7日在Disney+上架。（劇集海報）

《午夜狼人》主要講述在一個陰森詭異的夜晚，一群神秘的怪物獵人從黑暗中現身，在充斥著濃烈不祥氣息的「血石聖殿」內結集。獵人領袖在不久前逝世，古怪的追悼儀式過後，出席者被安排參與一場充滿謎團的致命狩獵比賽。除了爭奪擁有強大力量的設秘密古物，更要與一頭兇殘的怪物正面對決。

午夜狼人由墨西哥男演員Gael García Bernal飾演。（預告畫面）

劇集會由黑白片形式呈現，人狼後面的疑似是時間管理局特工。（預告畫面）

劇集由墨西哥演員Gael García Bernal主演，並於10月7日在Disney+上架。受1930年代、1940年代的恐怖片所啟發，透過懸疑、驚嚇的舖排來喚起大家的恐懼感，帶大家探索Marvel電影宇宙裡一個前所未見的新角落。

《月光騎士》中出現的神秘QR Code連接到月光騎士的專屬Marvel網站，並顯示了其中一期月光騎士原著漫畫《Werewolf By Night》。（網站手機截圖）

另外，在較早前播出的《月光騎士》中，當teven被博物館開除後，去到Marc的43號貨倉時，門上竟然出現一個神秘QR Code。如果掃描這個QR Code的話，就會進入月光騎士的專屬Marvel網站，而網頁就提供了其中一期月光騎士原著漫畫《Werewolf By Night》。不過很可惜，月光騎士並不會在《午夜狼人》中亮相。

Kevin Feige接受傳媒訪問時，透露了製作《午夜人狼》的原因，是為了透過不尋常又可怕的超自然形式，探索全新角色及MCU不同方向，所以引入《午夜人狼》對MCU未來世界非常重要。在預告片中，發現疑似《Loki》的時間管理局特工，相信人狼是MCU第5、6階段不可缺少的角色。