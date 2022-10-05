深宵閃避球︱相隔十年推個人電影主演曲　鄭伊健生日收動畫版MV

《深宵閃避球》由新晉導演應智贇自編自導，鄭伊健、周家怡、李靖筠等主演，邀請錢嘉樂、彭秀慧、朱栢謙、鄭欣宜、許廷鏗、陳家樂、蔡穎恩等聯合演出，電影將於10月6日上映。

《深宵閃避球》將於10月6日上映。《深宵閃避球》電影海報。（電影公司提供）

男主角鄭伊健主唱電影主題曲《遇怪魔我識得變大個》，鄭伊健自10年前《我老婆唔夠秤II：我老公唔生性》後再為電影灌錄個人電影主題曲，適逢昨日為鄭伊健55歲生日，導演應智贇於鄭伊健生日正日，精心炮製《遇怪魔我識得變大個》 動畫版MV，MV大走日系漫畫風，與電影拍攝風格不謀而合。

鄭伊健生日收到的動畫版MV神還原《深宵閃避球》裡劉sir的造型。動畫MV截圖。（電影公司提供）

歌曲節奏輕快，配合鄭伊健以片中角色「劉Sir」充滿力量嘅歌聲，譜出人生總有跌跌碰碰，但遇到挫敗總不能一蹶不振的熱血，不少粉絲於社交平台留言指歌曲令他們憶起《數碼暴龍》主題曲的澎拜感。

《深宵閃避球》電影主題曲由鄭伊健主唱。《深宵閃避球》電影劇照。（電影公司提供）

主題曲由陳心遙作詞，他指歌詞與導演鏡頭下的體育精神一脈相承，尤如片中對白「喺邊度跌低，就要喺邊度再跌低」，只要堅持到底才可以為自己人生打一場逆轉勝！

《深宵閃避球》電影講述鄭伊健飾演的劉sir帶領粉青隊打一場改變人生的閃避球。動畫MV截圖。（電影公司提供）

導演應智贇悉心籌備MV，希望為電影留下一個美好紀錄，透過影片向曾經扶助他的恩人表達謝意，他透過MV發佈表示：「感謝監製們讓《深宵閃避球》這件事發生，成就這個故事。感謝《數碼暴龍》，讓童年的我相信這個世界仍然有善良，埋下20多年後這條伏線。感謝伊健， 延續大家的童年，祝伊健生日快樂！」

《深宵閃避球》導演感謝鄭伊健帶給他一個美好的童年。《深宵閃避球》電影劇照。（電影公司提供）

《深宵閃避球》故事講述外展社工楊琦（周家怡 飾）主理「深宵體育館」 ，一直鼓勵不願歸家的少女們，凌晨時份來到體育館做運動；無奈管理層突然出現人事變動，隨即面臨閉館危機。在自稱資深教練的劉志聰（鄭伊健 飾）協助問題少女組成「粉青隊」，參加全港閃避球錦標賽：打贏就留館留人，打輸就執包袱走人！教練同8位隊員本身都各有煩惱，但呢一刻無得再退避，全情投入頂硬上，一齊領悟閃避球嘅真諦！