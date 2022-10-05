韋史密夫新作Apple串流上映　奧斯卡選委群起公開表明：唔會投佢

韋史密蘋果公司旗下串流平台出資拍攝的電影《Emancipation》，由本年度憑《王者世家》（King Richard）獲得奧斯卡最佳男主角的韋史密夫（Will Smith）主演。串流平台Apple TV+日前宣布，電影將於12月2日於美國上映一星期，然後12月9 日起於旗下串流平台獨家播放。

韋史密夫最新電影作品《Emancipation》將於12月2日於美國上映，並於12月9日上線蘋果旗下串流平台。（AppleTV+圖片）

由於韋史密夫今年初於奧斯卡頒獎禮期間，上台掌摑頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock），令他不但人氣急跌，而且被奧斯卡主辦單位禁止於未來10年出席頒獎禮，令外界一直擔心韋史密夫的演出作品會否無法上映或被杯葛。

韋史密夫於奧斯卡頒獎禮上怒摑基斯洛克。（Getty Images）

Apple TV+高調宣布《Emancipation》如常上映，並於網上釋出預告，無疑等同力撐韋史密夫的演藝事業，並認同他演技實力與成就。然而，據外媒報道，大量奧斯卡不同界別的選委，均公開表明不會投選韋史密夫的作品，包括演技獎項的選委在內，似乎尚未忘記與寬免年初韋史密夫的荒謬舉動。

韋史密夫於《Emancipation》裡飾演南北戰爭期間的黑奴。（《Emancipation》電影預告截圖）

有演技獎項的選委明確指出：「我認為應該再過一段適當的時間，才能夠考慮韋史密夫入圍或獲得任何獎項。我對《Emancipation》的上映頗感驚訝，但我認為只因財政考慮，亦同時希望奪獎。但無論電影有多宏大，亦很難不令人聯想到『掌摑』事件，所以難以客觀衡量電影的質素以及演員的表現。」

外界盛傳韋史密夫於《Emancipation》的演出非常精嶄。（《Emancipation》電影預告截圖）

此外亦有不少其他獎項的選委群起發聲，分別針對韋史密夫、電影《Emancipation》及Apple TV+作出回應：「我有點厭倦奴隸題材的電影，但如果韋史密夫的表現傑出，我依然會投選他。」「我絕對不會投選他，但我也支持《Emancipation》上映。」「電影是數百人共同努力的結果，不應因為個人行為而被懲罰。而且他作出了道歉，我們應該容許人能夠成長與學習。」「我認為電影應該納入提名考慮，但鑑於韋史密夫的個人行為則不應獲考慮。」甚至有市場公關項目選委爆粗回應，指絕對不會投選韋史密夫。