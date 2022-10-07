積遜莫瑪新戲造型驚現巨型山羊角　夢幻怪奇角色齊集本尊穿搭喜好

荷里活爆肌男星「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa），早前參演Netflix出資拍攝的電影《Slumberland》即將11月18日上線，早前官方釋出預告片及劇照，預告積遜莫瑪在這部奇幻家庭喜劇裡與童星Marlow Barkley同遊夢幻世界。

積遜莫瑪夥拍童星Marlow Barkley，於Netflix新作《Slumberland》裡穿梭夢境世界。《Slumberland》電影劇照。（imdb）

電影講述女童Nemo發現一幅神秘地圖，通往夢境國度Slumberland，在積遜莫瑪飾演的怪奇反派幫助下，穿梭夢境與惡夢世界，尋回他已故的父親。在歡笑與魔幻想像以外，故事似乎滿有「洋葱」。

積遜莫瑪新作《Slumberland》為一部家庭喜劇，似乎在滿滿歡笑與洋葱外，亦有不少魔幻情節。《Slumberland》電影劇照。（imdb）

積遜莫瑪在電影中飾演的怪奇反派Flip，一身造型如角色一樣非常夢幻怪誕，積遜莫瑪以一身粉紫色西裝外套登場，配襯豹紋斑點圍巾、粉紫色高帽、直間紋長褲、金色巨型皮帶扣、不同顏色的長指甲及大量戒指飾物登場，更令人訝異是積遜莫瑪長髮旁的一對巨型山羊角，成為角色造型的點睛之處。

積遜莫瑪的造型睛之處，在於他長髮旁的一對巨型山羊角。《Slumberland》電影劇照。（imdb）

積遜莫瑪在《Slumberland》裡亦有配襯大量首飾與高帽。《Slumberland》電影劇照。（imdb）

積遜莫瑪在電影中配戴的高帽，與他日常配襯的高帽相當接近。《Slumberland》電影劇照。（imdb）

《Slumberland》由Netflix出資拍攝，將於11月18日上線。《Slumberland》電影海報。（imdb）

積遜莫瑪熱愛粉紅色的衣飾廣為影迷所知，他經常身穿粉紅色西裝出席公開活動，包括奧斯卡頒獎典禮，在社交媒體上亦不時分享配襯大型高帽的相片。積遜莫瑪於《Slumberland》裡的造型，幾乎齊集他個人日常的衣着特色，仿似盡出自己的個人衣物為電影進行拍攝。