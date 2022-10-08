杜琪峯韋家輝執導執筆未見面已惺惺相惜　韋家輝：見對方多過家人

杜琪峯與韋家輝，作為香港電影兩位重要代表人物，二人合作過無數香港觀眾津津樂道的電影，不論商業成就或對類型電影的開發，地位均舉足輕重。杜、韋兩位大師的功力與電影創作上的合拍程度，觀眾從電影作品中一葉知秋，然而兩位大師之間的情誼，觀眾僅略知一二。杜琪峯與韋家輝於昨日（7日）播出的電視節目《你是我的後援會》裡，透露不少彼此之間透過經歷累積的情誼，分享作為好朋友、好拍檔背後的故事。

杜琪峯與韋家輝一同於《你是我的後援會》接受訪問。（《你是我的後援會》節目截圖）

好朋友韋家輝只排第二

合作數十年，杜琪峯與韋家輝之間的友情為人稱羨，然而杜琪峰卻透露，原來在好朋友之間，韋家輝僅為第二：「如果林嶺東還沒逝世，最好的朋友應該是他。因為我小時候已經和阿東一起，經常見面，他是我入行時最早認識的朋友，直到最後也是好朋友。」

杜琪峯於節目上直言，如果林嶺東還未逝世，最好的朋友應該是林嶺東。（《你是我的後援會》節目截圖）

杜琪峯續指：「第二個在生命中改變我最多的人，就是韋家輝。」而韋家輝則表示：「杜生一定是我人生中最好的朋友，他交遊廣闊、認識很多朋友，他選我為最好的朋友，我很榮幸。」

韋家輝直指杜琪峯是自己一生中最好的朋友。（《你是我的後援會》節目截圖）

「見對方多過屋企人」

杜琪峯與韋家輝相識於無綫（TVB），由未謀面開始已經展開合作，杜琪峯透露自己的第一部電影與電視電影，劇本均出自韋家輝之手：「還未看過他的人，就先看到他的劇本。第一次拿到他的劇本，發覺為甚麼有編劇寫的劇本不需要修改，可以直接拍，以前每個編劇都令我很煩惱。」韋家輝亦表示：「杜生在TVB已經是很厲害的人，每逢重頭戲第一輪都讓他拍攝。當時劉天賜先生直接找我寫劇本，寫完交由他拍攝，注定了這樣合作，以作品互相交流，透過作品熟悉對方。」

杜琪峯笑指在遇到韋家輝前，很多編劇令他很煩惱。（《你是我的後援會》節目截圖）

韋家輝提及與杜琪峯合作最緊密的時期，經常一同出埠：「有段時間我們見對方比見家人多，多數是出埠拍戲、參加影展。在現場見面了十多小時，下班後去吃飯，還可以喝酒五六小時，直至凌晨，然後第二天一早繼續拍攝。」杜琪峯亦笑指：「除了參加影展當作旅行，我想我們沒有其他特別的事，又不會跟他打麻雀、釣魚，大多是工作上的合作和飯局。」韋家輝亦笑道：「我也沒試過跟你踢足球。」

韋家輝笑指與杜琪峯見面多於自己的家人。（《你是我的後援會》節目截圖）

「同韋生感情深過老婆」

杜琪峯在一段單人訪談裡更指：「除了家裡的妻子外，大部分時間都花在工作上，而大部分工作時間都是和韋家輝一起。得罪妻子也要這樣說，我和韋生的情感比和她的更深。」而韋家輝亦於單人訪談裡表示：「我的性格一定有很多缺點，有很多事都令我不適合於電影圈發展，我很慶幸遇上這個朋友和拍檔，在我的電影事業上把我的所有缺點幫我一一解決，不會認為是問題。和他一起合作的化學作用很大，比起單打獨鬥能成功做到更多的事。」

杜琪峯笑指得罪老婆也要承認與韋家輝的感情更深。（《你是我的後援會》節目截圖）

由《神探》到《神探大戰》

杜韋兩位大師合作的作品中，《神探》必然佔一重要席位，杜琪峯提到：「有次跟他拍攝《神探》，我知道他不會隨便交貨，結尾構思了很久。構思完後，韋生說了七個結尾給我聽！」韋家輝笑指：「有些很離譜！」杜琪峯續指：「到拍攝時，韋生已經不理會我怎樣拍，結尾就是這樣，你自己處理吧！」

韋家輝為杜琪峯執導的《神探》，竟然寫了七個結局。（《你是我的後援會》節目截圖）

而韋家輝今年自行執導電影《神探大戰》，他提及電影能夠拍攝成功，有賴杜琪峯「出兵借地」幫助他完成電影：「我拍攝《神探大戰》，並不是我們銀河的出品，但杜生知道我拍電影，便將所有團隊、工作人員，甚至監製、辦公室人員，也二話不說借給我，他沒有過問電影的內容，我覺得這就是朋友。」

韋家輝指杜琪峯在沒有過問《神探大戰》的內容下已傾盡全力幫忙。（《你是我的後援會》節目截圖）

杜琪峯經常在各訪談裡強調自己極為看重韋家輝的意見，反之韋家輝亦同樣注重杜琪峯對自己作品的看法：「杜生的評語很重要，重要得我簡直不想聽，其實壓力很大，不要告訴我你喜不喜歡，因為他很熟悉我的作品，他的看法才真正重要。我拍完《神探大戰》也不敢讓他看。」