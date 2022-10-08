超神經械劫案｜魏浚笙進軍影壇　槍戰動作似美國隊長︰以為會淆底

下年度香港賀歲喜劇《超神經械劫案》，由《深宵閃避球》新晉導演應智贇執導編劇，張敬軒、王菀之、魏浚笙（Jeffrey）、白只及洪嘉豪等主演，改編自韓國電影《我們全村不是人》及台灣電影《詭扯》。《超神經械劫案》劇組今日（8日）全員齊集，舉行開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利。



Jeffrey魏浚笙身穿押運員制服出席開鏡拜神儀式。（葉志明 攝）

英皇電影老闆楊受成博士，聯同《超神經械劫案》導演應智贇，攜同張敬軒、王菀之、魏浚笙、白只、洪嘉豪等一眾台前幕後一同出席開鏡拜神儀式。（葉志明 攝）

新晉「小鮮肉」Jeffrey在電影中飾演其中一位押運員，在戲中槍戰、動作連場，對於動作場面，Jeffrey坦言並不難負擔：「可能我身手比較敏捷，亦操練得比較多，所以動作戲份比較豐富。」洪嘉豪則笑指Jeffrey：「其實比較『中二病』！」Jeffrey聽畢笑指認同。

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Jeffrey拍過《大師兄》

Jeffrey在主演《超神經械劫案》前，曾經與動作巨星甄子丹拍攝電影《大師兄》，被問及曾否在武打演出上偷師，Jeffrey表示：「因為當時只是一個臨時演員，在拍攝現場學習為主，亦希望不要影響到大家就已經很好。

對於張敬軒早前訪問時提及的中環爆破橋段，Jeffrey一臉認真地表示：「有關中環的爆破戲份，以我從劇本所知，其實我不在現場！」引起全場大笑。洪嘉豪則補充：「相比之下 ，我們有另一場發生於較偏僻地方的槍戰戲份，雖然有替身為我們上演，但我們在現場也感受到爆破的威力，覺得非常震撼！」

Jeffrey魏浚笙與同演押運員的洪嘉豪一同接受訪問，洪嘉豪笑指Jeffrey有中二病。（葉志明 攝）

對於戲中槍戰連場，Jeffrey表示毫不怯場：「槍戰戲份本身以為自己會『淆底』，但發現當自己是開槍那個角色，就毫不害怕，可能在旁觀察會比較驚，自己落場要百份百專注在演繹角色，毫不害怕。」洪嘉豪又笑指：「其實因為槍戰部分由他做主角，近乎獨腳戲，非常有型，好像美國隊長一樣。」

Jeffrey魏浚笙鬼馬地擺出開槍姿勢。（葉志明 攝）

Jeffrey童心未泯，提起槍戰繼續興奮地分享：「其實亦發覺自己在拍攝槍戰時非常淡定、有天份，因為我打機很弱，通常一出場就被『爆頭』，但想不到現實中尚算可以，自我感覺良好。而且NG大約只有五六次，因為彈殼爆出來也會被嚇怕，經訓練後便成功克服。」

在電視節目《膠戰》與阿正（黃正宜）搞笑曖昧互動，在電影又能夠再度合作。（葉志明 攝）

在電視節目《膠戰》與阿正（黃正宜）搞笑曖昧互動，在電影又能夠再度合作，Jeffrey表示：「今日算是首場與阿正對戲，看到她不一樣的一面，阿正的角色與現實其實都頗相似，但因為造型不一樣，也有新鮮感。」