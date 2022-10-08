璀璨帝國3｜百億名媛衣帽間過千呎　Hermès牆放海量Birkin超驚人

Netflix名媛真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）去年首播後大受歡迎，節目揭開了居住在洛杉磯的亞裔名媛富豪紙醉金迷的奢華日常之外，名媛間的勾心鬥角、如何為名氣鬥個你死我活亦是節目重點，情節既離地又Juicy，幾乎每集都衝擊大家的三觀。第三季終於在周三（5日）回歸，各位成員在新一輯中的衝突再度劇集升溫！



《璀璨帝國》第三季已於10月5日回歸，目前打入香港點播排行榜的亞軍位置。（Netflix）

第二季我們得知貴婦Christine Chiu指一名雜誌編輯告訴她46億身家富婆Anna「想毀了她」，引發多場罵戰，更將眾人拉進八卦旋渦，更令兩人的衝突繼續升級。來到第三季，由於Christine一度被指為人虛偽，連上季加入的頂級名媛Mimi都似乎與她開始不咬弦。看似置身事外的Kane就繼續是非當人情，激嬲所有人。另外。Kevin和Kim的關係愈來愈複雜，Kim更帶同電影《真人快打》的靚仔主角Lewis Tan一同參加聚會後，Kevin竟然與前度復合，關係亂到爆。

點擊下圖了解節目中首季主角的背景：

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《璀璨帝國》受歡迎的原因，當然是窺探名媛的奢華人生，其中Mimi Morris家的超大衣帽間及超罕有愛馬仕（Hermès）手袋就令Kelly驚歎。在第一集Kelly到訪Mimi的家，Mimi就帶對方參觀裝修了1年的全新衣帽間。

Mimi Morris保養得宜，完全唔似52歲。（IG/@mimi_morris_）

衣帽間有長走廊。（節目畫面）

出面就係平台公園。（節目畫面）

衣帽間有一條長走廊，一邊擺放了多個服裝模特兒用來掛起Mimi擁有的高級名牌定制的禮服，外面更是無敵大海景的平台花園。另一邊則擺放著Mimi的日常衣服、千萬珠寶及特設的「Hermès手袋牆」讓Kelly感到難以置信。

Mimi收藏了海量嘅Hermès包包。（節目畫面）

各式各樣嘅珠寶。（節目畫面）

各式各樣嘅珠寶。（節目畫面）

Mimi收藏了過500對高跟鞋。（節目畫面）

另外，讓Kelly咁驚訝的，就是Mimi擁有一個超級稀有的Hermès喜馬拉雅羅鱷魚皮Birkin手袋。這不僅是所有愛馬仕粉絲夢寐以求的夢幻逸品，更是愛馬仕VIP中的VIP才能有機會擁有，完全是身份地位的象徵。它貨量極少，價格約要30萬美元（約235萬港元）起跳，在2020年一場秋季拍賣會更以300萬港幣成交。

激級稀有的喜馬拉雅鱷魚皮Birkin手袋。（節目畫面）

呢個Hermès牆真係超誇張！（IG/@mimi_morris_）

至於為何手袋要什以喜馬拉雅山命名，據蘇富比（Sotheby's）透露，喜馬拉雅Birkin採用非洲淡水尼羅河的鱷魚皮製成，顏色仿似喜馬拉雅白雪皚皚的山峰，故得此名。而從手袋左右側往中間位置，由灰棕色變成珍珠白色，染色程序極為繁複，是精緻極致的手工藝。不過除了這個稀有手袋，Mimi還擁有數十個不同顏色和尺寸的Birkin手袋。有不少觀眾看完這一集，都紛紛表示：「一個袋一層樓！」、「有錢人嘅世界真係難明」、「幾百萬個袋嚟做裝飾？」等。

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