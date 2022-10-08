超神經械劫案｜張敬軒王菀之銀幕再遇　「終於拍超過五分鐘戲份」

2023年免年香港賀歲喜劇《超神經械劫案》，由《深宵閃避球》新晉導演應智贇執導編劇，張敬軒、王菀之、魏浚笙（Jeffrey）、白只及洪嘉豪等主演，改編自韓國電影《我們全村不是人》及台灣電影《詭扯》。《超神經械劫案》劇組今日（8日）全員齊集，舉行開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利。

《超神經械劫案》導演應智贇（右二），攜同張敬軒、王菀之、魏浚笙、白只、洪嘉豪等一眾台前幕後一同出席開鏡拜神儀式。（葉志明 攝）

張敬軒與王菀之相識多久手，首度一同主演電影，張敬軒笑指：「我們終於拍攝超過五分鐘的戲份！」王菀之亦笑言：「七八年前我們曾經有一部戲有五秒的戲份，今次經常要見到他，但我們的角色互相對立。」張敬軒馬上笑道：「其實戲裡戲外， 我們的角色都一樣對立！」

張敬軒與王菀之接受訪問時表示戲內戲外他們的角色也對立。（葉志明 攝）

王菀之形容電影的內容非常豐富：「其實電影裡能夠出現的場面，《超神經械劫案》都有，爆破、槍戰、對打應有盡有，我們一班村民出場時更有歌舞！」而張敬軒亦補充指：「其實我和菀之在戲中有時是盟友、有時是敵人，關係非常微妙。我自己第一次讀劇本時，幾乎想喊，我想像到最後一幕應該非常感動。」

提到電影中環爆破橋段，張敬軒首先多謝公司的資源投放，又指：「爆破戲份我們有替身上陣，所以我也沒有被嚇怕，但我們開槍都要親身上陣，而我和菀之亦會有開槍的橋段，但不是槍戰。」王菀之在旁笑指：「那一場戲我剛剛將自己刪走了，所有嚇人、炎熱、疲累的戲份我都幫自己刪除了。」張敬軒幽默表示：「看來你今日可以放工了！現在的演員真專業，可以自己刪走戲份！」

王菀之笑言將自己辛苦戲份全部刪除了。（葉志明 攝）

《超神經械劫案》裡，張敬軒與王菀之依然未能成為銀幕情侶，張敬軒輕鬆地表示：「可能因為緣份未到，但我覺得我們今次的關係更甚於一對，因為角色來自不同生活環境，但因為危難而連成一線，好像復仇者一對，其實也非常威風。」