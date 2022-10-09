鄭中基拍片開箱古天樂秘密基地　首珍藏1︰1黑武士曝光

《明日戰記》日前打破香港電影史上華語片最高票房紀錄，電影的總監製兼主演古天樂歷經十年打造的香港科幻電影鉅製，得到空前成功。而古天樂在宣傳《明日戰記》期間，亦多次提及自己對科幻電影的鍾情，指自小觀看《星球大戰》（Star Wars），雖然完全不明白劇情，但對黑武士與激光劍印象深刻，亦啟發他長大後拍攝自己的科幻片《明日戰記》。日前鄭中基於網上發布影片，帶領觀眾「開箱」古天樂的秘密基地——收藏玩具模型的玩具倉。

古天樂帶鄭中基參觀自己的「秘密基地」，展示自己收藏的玩具模型。（網上影片截圖）

古天樂帶領鄭中基進入他的私人玩具倉，驟眼看仿似荷里活幻片蠟像館一樣，目測收藏過百具模型。在古天樂收藏的一比一模型中，《星球大戰》佔最高收藏量，而Marvel及DC超級英雄電影、《未來戰士》（The Terminator）、《E.T.外星人》（E.T.：The Extra-Terrestrial）及《鐵血戰士》（Predator）等科幻電影，當中亦以古天樂最為鍾愛的機甲類型為主。而玩具倉樓高逾兩層，原因之一相信與居中的鐵甲奇俠（Iron Man）系列中Hulkbuster的一比一裝甲有關。

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古天樂在影片裡指出買玩具的原因。「當時我買玩具、增加我的收藏時，覺得為甚麼我們自己不能拍一部科幻片呢？買回來作為自己的一種原動力，每日看着他們時，希望有一天能夠達至這種效果，就變成了現在的《明日戰記》。」

古天樂的玩具倉不單具有消閒作用，而且亦是構思與談生意的地方，可以說是《明日戰記》的發源地。（網上影片截圖）

而鄭中基亦於影片裡提到玩具倉在休閒玩樂以外，亦是古天樂構思與傾談生意的地方，似乎兩者之間亦造就一一道橋樑，而玩具倉亦間接成為了《明日戰記》構思的發源聖地。