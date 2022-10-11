死侍︱賴恩雷諾士初接電影嫌制服醜樣　同演角色第三集怕咗佢唔拍

Marvel早前宣布將會推出《死侍》（Deadpool）第三集電影，繼續由型男賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演，第三度將死侍這位深受成人觀眾歡迎、嘴賤踩界的超級英雄帶回大銀幕。而電影尚未開拍，已經因為曉治積曼承諾以狼人（Wolverine）身份回歸，而引起社交媒體瘋狂討論的電影話題。

早前賴恩雷諾士與曉治積曼，同步上載一段玩味地「解釋」狼人如何翻生及於《死侍3》登場的影片。（曉治積曼社交媒體影片截圖）

在死侍與狼人將再度同框，重現《變種特攻：狼人外傳》（X-Men Origins：Wolverine）的變種人對決後，近日亦經《死侍》台前幕後傳出兩宗製作傳聞，指向主演賴恩雷諾士鏡頭前後為雙面人，以及製作前期已經對戲服嫌三嫌四。

《變種特攻：狼人外傳》裡，賴恩雷諾士飾演的死侍（左一）與曉治積曼飾演的狼人（右二）曾經有過嘴炮與結尾大決戰的戲份。《變種特攻：狼人外傳》電影劇照。（imdb）

賴恩雷諾士在銀幕上嘴賤鬼馬，在公開活動上亦以好丈夫、好爸爸形象示人，深受觀眾愛戴。然而日前《死侍》男配角、諧星TJ Miller，出席網台節目時爆料，指賴恩雷諾士在鏡頭前後為雙面人，並指不希望再次與他合作，拒拍《死侍3》。TJ Miller表示：「我不會再與他合作，就算他們提出雙倍的片酬，我也不會答應。」

曾於《死侍》及續集飾演配角的諧星T.J. Miller（左）在電影裡與賴恩雷諾士（右）有過不少爆笑戲份。《死侍》電影劇照。（imdb）

對於賴恩雷諾士，TJ Miller形容他為「一個缺乏安全感的人」，他表示：「我認為他應該拍《死侍3》並繼續拍攝電影，只是他好像不太喜歡我，而我認為他表達的方式也有點奇怪。」他指賴恩雷諾士曾於《死侍》拍攝現場臨時「加戲」，並丟下一句「拍完與你的戲份，我們便可以回到真正的電影主軸」，似乎非常具火藥味。

無可否認，T.J. Miller與賴恩雷諾士的戲份在《死侍》電影中較次要、偏離主軸，但他們的戲份非常具娛樂性，並作為死侍與其他角色線索的橋樑。《死侍》電影劇照。（imdb）

不單同演演員提出不滿，連執導《死侍》的導演Tim Miller近日亦在外媒訪問中提到，賴恩雷諾士當初接拍《死侍》時，對自己的英雄制服深表不滿：「他一開看到死侍的紅色制服時，我們還趕不及為制服進行舊化處理，當時他說：『我不能穿，一定會顯得非常糟！』但當時我應承他制服在完成所有處理後一定會非常完美，他最後穿上經過舊化處理的制服時，非常滿意及高興。」

《死侍》的紅黑配色制服非常吸睛，而且在漫畫還原度上極高。《死侍》電影劇照。（imdb）

有趣的是，電影《死侍》劇情裡，Wade Wilson一角亦有為死侍的制服有過一輪爭扎，經過多次任務後，才定調紅黑色的制服配色，並於往後半部電影與續集裡繼續穿着。

《死侍》電影裡亦有出現過改良制服的橋段。（《死侍》電影截圖）

而賴恩雷諾士在《死侍》前，亦曾經參演DC漫畫超級英雄電影《綠燈俠》（Green Lantern），電影裡綠燈俠的制服由電腦後期製作，質感奇差，多年來被網民及觀眾恥笑，《死侍》亦曾於電影中「慶幸」自己的制服並不是用電腦CGI製作，對自己的前作進行自嘲。