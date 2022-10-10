璀璨帝國3｜富二代靠地產生意賺第一桶金　豪送10萬名錶給好友

Netflix名媛真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）揭開居住在洛杉磯的亞裔名媛富豪的奢華日常，更記錄名媛間勾心鬥角、挑撥離間的狗血情節，超離地宣佈生活衝擊大家的三觀。新一輯中除了有百億名媛Mimi Morris曬Hermès手袋牆後，新加坡富二代Kane都唔執輸曬約500萬港元名錶！

《璀璨帝國》第三季已於10月5日回歸，目前打入香港點播排行榜的亞軍位置。（Netflix）

新加坡富二代Kane是當地有名的有錢仔，家族生意涉獵多個範疇，包括房地產、石油、運輸、油罐車等，更在新加坡和泰國擁有多個大型購物商場。Kane為了向父母證明自己的實力，遠赴洛杉磯發展房地產生意，並開設地產公司做CEO，身家過億。

Kane是當地有名的有錢仔。（IG/@kanelk_k）

Kane曾在節目中透露自己年輕時揮霍無度，每天只懂得去名店Shopping，父親看不過眼而斷了金錢上的支援，讓Kane學懂自給自足的道理。不過Kane憑自己的投資眼光，在19歲賺到人生的百萬美元第一桶金。最近更成為Rihanna的品牌Fenty Beauty首位東南亞大使。

Kane Lim成為Rihanna的品牌Fenty Beauty首位東南亞大使。（Getty Images）

當Kane的父親得悉兒子生性後，找名錶品牌Jacob & Co.特別設計一隻天價名錶給Kane。該名錶採用了天文錶的錶盤，除了有三軸陀飛輪之外，更鑲有3卡鑽石及專門請藝術家花了8個月時間用黃金雕刻鳳凰，非常誇張。當Kane的好友Kevin看到名錶後都難以執行，問到價錢是否跟Kane的住所一樣貴，Kane只瘋狂爆笑，估計這隻名錶約500萬港元。

Kane父親找名錶品牌Jacob & Co.特別設計一隻天價名錶獎勵兒子。（節目畫面）

鑲了3卡鑽石，仲有金雕鳳凰，價錢約500萬！（節目畫面）

另外，Kane與Kevin的感情在上一季開始決裂，但兩人解開心結後隨即重拾友誼。Kane知道Kevin最近因事業低迷而心煩，為了向好友釋出好意，Kane竟然為Kevin送上一對價值約20萬的兄弟錶給對方，令Kevin受寵若驚。

Kevin與Kane非常老友。（IG/@kanelk_k）

Kane為了紀念與Kevin重修舊好，特別送了一隻兄弟錶給對方一起戴。（節目畫面）

一隻約10萬。（節目畫面）

其實Kane一向都揮霍成性，收藏無數名車及名錶之外，更是一名卡地亞狂迷。他經常在Instagram上炫富，並曬出數十隻鑲滿鑽石的卡地亞手扼、巨型鑽石戒指，非常誇張。有不少網民看到的在節目中收幾百萬名錶，都不禁表示：「戴層樓上手」、「這些機會不是屬於我的」、「咁樣戴幾百萬出街唔驚咩？」。

Kane家中收藏了數百對名牌鞋。（IG/@kanelk_k）

平時好鍾意曬名錶同卡地亞手扼。（IG/@kanelk_k）

估下合共幾錢？（IG/@kanelk_k）