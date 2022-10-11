深宵閃避球︱陳海寧唱伊健舊歌唔停口　黃淑蔓︰想佢做前世情人

號稱香港史上最揸流攤運動喜劇《深宵閃避球》，由新晉導演應智贇首次自編自導，鄭伊健、周家怡率領李靖筠、陳海寧（Dee姐）、鍾雪瑩、雲浩影（Cloud）、黃淑蔓（Feanna）、李玗蓁、王頤、宋嘉儀等，一同譜寫一班邊緣青年從閃避球裡改寫人生的故事。

《深宵閃避球》由鄭伊健飾演教練、周家怡飾演社工，帶領八位「粉青」女隊員接受閃避球訓練。（電影公司提供）

電影上星期（6日）於香港上映，而「粉青隊」主力陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影及黃淑蔓，早前接受香港01專訪，分享他們於《深宵閃避球》結識童年偶像鄭伊健的奇遇，以及在電影拍攝期間經歷的成長。

《深宵閃避球》「粉青隊」四位主力成員陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓為電影接受香港01專訪。（葉志明 攝）

Dee姐唱伊健舊歌唔停口

《深宵閃避球》劇組中，八位「粉青隊」女隊員中有不少第一次參演電影，在童年時夢想過循歌唱、演戲發揮自己所長，亦有過不少銀幕與樂壇偶像。「Dee姐」陳海寧直言自己的偶像正是電影中合作的前輩鄭伊健，指對方不論演戲或唱歌，都有十足吸引力：「在拍攝期間，我每日都會唱一首伊健精選的歌曲，有時會唱《心照》、《Together》。」

陳海寧（Dee姐）在接拍《深宵閃避球》前，已經是鄭伊健的粉絲多年。（葉志明 攝）

能夠與童年偶像鄭伊健合作，Dee姐坦言機會難以置信：「我當時覺得能夠與伊健合作實在太好，我不敢與人大肆分享，實在好到有點難以置信，因為我真的非常鍾意鄭伊健。但我要隱藏，因為工作環境不能夠表現得太『痴漢』！所以我隱藏着自己的興奮，忍了很久，我不可以太猖狂！」

陳海寧在《深宵閃避球》拍攝現場需要隱藏自己對鄭伊健「痴漢」的一面。（《深宵閃避球》電影花絮照）

同演《深宵閃避球》的女歌手雲浩影則笑指：「他不在伊健面前猖狂，到差不多殺青才找他簽名，但平時就偷偷地摸他的手，所以我們全部都知道發生甚麼事，只有伊健一個人蒙在鼓裡。」陳海寧則笑着補充：「補充一下，我鍾意鄭伊健的時候，只有八歲！」而與鄭伊健同屬一間唱片公司的黃淑蔓則表示自己與伊健曾經合作：「我們有一年曾經於同一個節目上，一班人一齊唱《Together》，所以曾經見過，但這次是第一次在演戲上合作。」

《深宵閃避球》是黃淑蔓第一部參演的電影。（葉志明 攝）

黃淑蔓獻出大銀幕第一次

第一次參演電影的黃淑蔓，坦言自己沒有演戲經驗，幸有伊健在場教導：「因為伊健是一位資深的演戲前輩，所以非常緊張。我第一次拍電影，加上以前沒有接受過演戲的訓練或課堂，新手到不得了，所以我擔心會令他出戲，但誰知原來他非常親切。」黃淑蔓對伊健的認真態度有讚無彈：「他與錢導（錢嘉樂）有時會帶我們做戲，他們會告訴我某些位置應該如何反應，亦教會我要顧及鏡頭的部份。」

《深宵閃避球》是黃淑蔓首部參演的電影。（葉志明 攝）

陳海寧能夠與童年偶像見面，自然更在意偶像的真性情：「認識伊健前後沒有反差，簡直加分！因為他的工作態度非常認真，亦不會催迫我們，他亦十分準時，工作時認真工作。」雲浩影亦表示：「我很喜歡他的一點是他毫無架子，而且就算已經拍完他的戲份，他依然會留低在拍攝現場。」

雲浩影非常欣賞鄭伊健於《深宵閃避球》拍攝現場的工作態度，亦指伊健毫無架子。（葉志明 攝）

「香港得一個鄭伊健！」

被問及會否視鄭伊健為理想對象的標準，陳海寧斬釘折鐵地表示：「絕對沒有，我對伊健完全沒有非分之想。也不可能！香港只有一個鄭伊健。」雲浩影則笑指：「如果是像劉sir一樣的男朋友，我就不要了！劉Sir太風流，性格不太靠得住，雖然最後也算是踏實地定下來。」

陳海寧笑指香港只有一個鄭伊健，難以作為擇偶標準。《深宵閃避球》電影劇照。（電影公司提供）

聽罷雲浩影的看法，陳海寧倒是有一番見解：「但你要明白，一個浪子回頭才是真的！如果他一直只是一個乖男生，未試過做太過分的事情，可能會一發不可收拾。」而在旁的黃淑蔓突然答話：「我會想有他一樣的爸爸！一來是前世情人，二來我覺得他應該是一個很懂得與子女相處的父親。」黃淑蔓突如其來的反應，惹得眾女主演們哄堂大笑。

黃淑蔓笑指希望有一個像鄭伊健一樣的爸爸。《深宵閃避球》電影劇照。（電影公司提供）

演出電影經驗最豐富的鍾雪瑩，在不斷累積經驗後，對電影及創作有一番見解：「本身覺得閃避球與邊緣青年，在題材上沒有甚麼關聯性，以為電影強加了一個運動在香港的問題上，但後來接連接觸了至少三隊閃避球隊，由他們充當我們的小教練，發現其中一隊的故事，原來就是電影的藍本。他們本身是粉嶺一帶的夜青，亦因為閃避球而重燃他們對生命的熱情。在親身接觸後，感覺得深刻與衝擊，才發覺自己也不算很了解香港，以及本土發生的小故事，亦因此更能夠與劇本故事產生連結。」

演出經驗最豐富的鍾雪瑩指《深宵閃避球》令自己更了解香港。（葉志明 攝）

譚仔阿姐的初戀

在《深宵閃避球》一眾邊緣青年之中，陳海寧飾演各人的「大姐大」林莉，角色不但豪邁，更會抽煙、揸大膽車、亦較粗魯。陳海寧笑指：「譚仔阿姐都有初戀啦！平時大家見我的銀幕形象，當然不會這樣，但我總會在好朋友面前，處於較放鬆豪邁的狀態。尤其是我讀了女校十五年，我與一班女生相處會非常自在，但我沒有大家姐的角色，因為我以前比較文靜。其實導演在開拍前，知道我很緊張，他告訴我只需要做一件事——好好愛這幾個女生。電影拍完後，導演對我說我做到了，令我也覺得我好像開始做到了。」

《深宵閃避球》的導演要求陳海寧只做一件事，要好好愛這隊球隊裡的幾個女生。《深宵閃避球》電影劇照。（電影公司提供）

由肥妹到可愛少女

黃淑蔓在電影中角色非常可愛，略帶一點baby fat，在八位「粉青隊」女隊員中，讓觀眾留下了深刻的印象。黃淑蔓笑指：「當時我收到劇本時，角色基本上就是一個肥妹！其實我由細到大都不算瘦，我臉頰比較圓潤，只有四肢比較瘦。而人生第一部電影，就要為電影把形象豁出去，好歹我也算是一個貪靚的女生，也想自己在銀幕上有一個漂亮、可愛的形象，所以面對角色時，我也感到不小壓力。但導演也很顧及我的感受，劇本由起初的肥妹、變成微胖少女、再改為可愛少女，也『錫住』我的小心靈。」

黃淑蔓在《深宵閃避球》裡飾演一個「微胖可愛少女」。（葉志明 攝）

陳海寧與「林莉」的成長

《深宵閃避球》講述一班邊緣青年因為遇上楊姑與閃避球，生命出現了目標、帶來改變。陳海寧分享指：「其實拍攝期間，是我人生頗為低潮的時間，發生了許多事情。但在拍攝過後，我認為經歷了個別橋段，我與角色也有共同成長。這個感覺非常奇妙，因為我從林莉這個角色裡得到許多愛，雖然聽上去好像很老套，但拍攝完便完全忘記了所有困擾，所以這部電影對我而言意義非凡。」

陳海寧自言自己與角色「林莉」在《深宵閃避球》的拍攝裡一同成長。（葉志明 攝）

「廢校有好多曱甴！」

在電影中作為「顏值擔當」的雲浩影，提到電影在一所荒廢三年的校舍裡取景，拍攝環境開頭令他們頗難接受：「那個禮堂因為荒廢了，所以有一股古怪的氣味，以及很多曱甴、飛蟻，甚麼都有。」而黃淑蔓亦補充指：「現場沒有冷氣，而且有很多昆蟲，已經令我很難受，因為我有點潔僻，所以我覺得最辛苦的是去洗手間。我也不明白為甚麼妳們能夠接受，氣氛很恐怖、又沒有燈。」雲浩影亦補充指：「因為那是一所日本人的廢校，牆上會有一些日文字，所以令氣氛更得人驚！」

雲浩影是《深宵閃避球》裡的「顏值擔當」。（葉志明 攝）

「深宵驚聲尖叫」

黃淑蔓更突然想起一宗在洗手間遇到的靈異事件：「其實我在洗手間更遇過靈異事件，因為拍攝場地是一所廢校，所以我寧願去流動的洗手間。有一次我與李靖筠一同去流動洗手間，途中聽到有一把聲音大叫，於是我問剛才是誰在大叫，居然沒有人應我，於是我出來後問李靖筠有沒有聽見尖叫聲，她卻說沒有。當下我們二人靜默下來，裝作沒有事情地回去，往後我每次去洗手間，也會先四周拜一拜。」

黃淑蔓於《深宵閃避球》拍攝期間竟遇上「靈異事件」。（葉志明 攝）

儘管拍攝《深宵閃避球》期間，流過汗水流過血，有過受傷、又有過神怪事件，然而各位「粉青隊」的演員們，均有不同的感悟與成長，從前輩身上學習之餘，亦從彼此間得到一份友誼與關愛。相信不但一眾演員在拍攝期間獲得正能量與成長，入場觀映的觀眾也能夠從電影感受到當中的快樂、正面與熱血，與一眾電影角色經歷尋索與改變自我的歷程。