飯戲攻心彩蛋｜林明禎21日苦練廣東對白　「七分飽」子華神來之筆

《飯戲攻心》導演陳詠燊，一直有在個人社交平台分享拍攝時的幕後花絮（BTS），不經不覺已來到第四篇，今次分享林明禎在酒店隔離的21日內，背晒所有廣東話對白。而「食飯，七分飽」這對白，更是黃子華臨場創作，至於最後的「有福冇福」叉燒，原來是美術總監張蚊的主意。

原來整齣《飯戲攻心》的演出部份，團隊齊心合力地用了18天來完成，非常爽快。（《飯戲攻心》劇照）

至於故事尾段的「有福」與「冇福」叉燒的設計，原來早期的劇本是沒有。陳詠燊︰「是製片組找到一個有露台的場景後，美術總監張蚊提議可建一個招牌，我才將這個設計加在劇本上，演變成現在的喻意，所以在電影的創作上，信任團隊是相當重要。」

有福定冇福，睇你點睇。（影片截圖）

林明禎在戲中的廣東話對白，全數是練出來。陳詠燊︰「那時候她來香港拍攝要在酒店隔離21天，我們的副導演將Ah Meow整個劇本所有對白用廣東話錄兩次音給她去聽，一次刻意逐個字讀得很慢，一次正常語速，她就在酒店用這21天逐句用英文拼音去記，所以拍攝時她最怕的是——我改了劇本。」

林明禎戲中對白，全靠她在酒店隔離的21天，逐句用英文拼音去記。（《飯戲攻心》劇照）

「食飯，七分飽。」是子華提議的對白，原來在那一場飯，身為大佬的子華暗地踢爆二佬「勾義嫂」，提到他將自己的「蘇眉」「食到骨骨都冇剩剩」，就在說到「咩叫分寸」，兩兄弟氣氛最緊張之時，子華提議一下把話題轉到「食飯，七分飽」。陳詠燊︰「因為他認為大佬其實相當錫二佬，幾嬲都好，都要畀位細佬落台，所以用呢句打圓場，這一句是加得相當好的。」

「食飯，七分飽」是子華提議的對白。（《飯戲攻心》電影劇照）

電競比賽《今晚打大佬》決賽中主持的聲音，是由導演陳詠燊聲演的。（陳詠燊IG圖片）

陳詠燊又提到，全片最後最後一個香港夜景鏡頭，嚴格來說算是不連戲的。「因為現在的故事發生在中秋，而就算未改檔期前都應該是新年，但拍攝的時候是十二月，所以可以見到聖誕燈飾，留心看的話你還會看見某商場外的Elsa在施展冰魔法。」

陳湛文在戲中是電競選手。（《飯戲攻心》電影劇照）

陳詠燊又透露，陳湛文在戲中經常穿兩件日文T是原創的，兩件T上面的其實分別用日文寫著「我唔識日文」和「我鍾意日本，我唔識日文，我未去過日本」，「希望呢兩件T可以有機會量產，因為我都好想著。」陳詠燊說。