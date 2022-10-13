飯戲攻心｜登港片最高票房前三　黃子華拆解USB床戲：睇到嚇一跳

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（lvana）、陳湛文及林明禎主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的《飯戲攻心》，自上月開畫後票房節節上升，截至今午（13日）累積票房已達$6,280萬，登上香港史上港產片最高票房第3位。



導演與幾位演員昨晚於Facebook直播跟觀眾互動，期間導演表示為回饋觀眾支持，宣佈加推長達6分鐘的超級彩蛋，並於本周六（15日）起在電影片尾播放，而子華亦於直播期間分享拍攝「USB床戲」的幕後故事！



昨晚導演與子華、Ivana、明禎及陳湛文齊齊開Live。（電影公司提供）

子華提起「USB床戲」時反應甚大：「大家唔會睇到原版，我一次睇到嗰陣時都嚇一跳，大家唔知，係我揸機，每一次見到都嗌，而家好多謝導演剪到一個我接受到唔心臟病發嘅Version（版本），原來嗰版真係好勁。」導演透露子華與Stephy商討了很久，怎樣拍才最有效果，選在大佬房間拍攝，當時清了場只餘下子華、Stephy及美術指導張蚊，拍了幾個版本，最後選擇了現在出街的版本。之後子華補充說：「導演掉低個手機叫我哋自己拍，本來張蚊不在，但我哋睇唔到畫面，張蚊幫我揸實個電話，佢瞇埋眼揸，因為畫面太『那個』。」

子華說原版「USB床戲」好震撼，相信大家都好想睇。（劇照）

張繼聰不幸確診新冠肺炎而缺席昨晚直播，子華義不容辭頂替出席，笑言：「我唔識唱歌，如果唔係頂埋麥花臣個騷。」眾人對《飯戲攻心》現在的票房成績皆異口同聲表示感恩並不可思議，充滿夢幻感覺，導演陳詠燊說：「我入行廿幾年，見到這個數字真的眼濕濕好開心。」

《飯氣攻心》加長版有6分鐘彩蛋，本周六開始有得睇。（劇照）

而子華就承諾達到7000萬票房的話，會娓娓道出如何由票房毒藥轉變為現在票房大賣的心情：「香港票房毒藥出名有兩位，一位是發哥，另一個是我。」Ivana亦表示，若到達7000萬票房，她會為電影創作新歌，而明禎就話會演唱電影主題曲《狠愛狠愛你》，湛文建議明禎著綾波麗衫唱歌，又笑言會安排女兒穿泳裝。多位演員表示想再入場看《飯戲》，子華表示入場看了 3 次仍覺不夠，觀看次數比自己出錢拍的電影還要多。

相信觀眾都十分關心《飯戲攻心》加長版6分鐘超級彩蛋內容，導演透露：「當中剪輯了4場重未曝光的戲份，6位主要演員都有戲，絕不是柴娃娃，而是每個角色皆有深入一面，電影海報的6人一齊看電視，原片是沒有，現在重見天日，會見到一家人齊整睇電視，片長6分鐘，都是我親手剪。」