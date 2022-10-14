陳卓賢Ian心情未平伏辭演處男作　電影公司臨時易角回應違約問題

男子組合MIRROR人氣高企，參與的電影亦票房高開，成為各大電影公司的目標。其中仍未演出電影的陳卓賢（Ian）便獲黃百鳴的電影公司垂青，招攬拍攝其處男作《拼命三郎》，原定MIRROR演唱會後開鏡，奈何發生演唱會事故，MIRROR全面休團，雖已押後開拍，但有指Ian仍以心情未能平伏為由辭演，而事件便傳出有違約之嫌。

陳卓賢原定今年會進軍影壇，現計劃要一再推辭。（資料相片）

紅館意外發生後，MIRROR停工兩個月，原定8月開拍，由東方影業投資的電影《拼命三郎》，亦跟隨休團安排，計劃十月底復工開拍，無阻Ian首度進軍影壇的安排。今日（14/10）有報道指，直到8月底，MarkerVille向電影公司告知，Ian決定辭演，令劇組要臨時轉陣，最後在重新選角下，由「試當真」藝人林家熙（Locker）頂上。聞說電影公司就此有感對方違約，疑起訴追討賠償。

而由MIRROR成員姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安等主演的《季前賽》，亦安排11月24播出。(《季前賽》劇照)

就事件，傳媒聯絡上Ian的經理人花姐，她親自回覆指電影確實原定演唱會後拍攝，亦跟電影公司溝通後改為十月底開機，但隨後跟Ian溝通過，仍覺得他心理狀態未如理想，並未適合拍攝工作，怕會影響質素同進度，故無奈辭演。

陳卓賢一角由林家熙（Locker）頂上。（資料相片）

而《拚命三郎》的劇組回應傳媒查詢時，亦承認有此事，但就起訴違約一事就強調大家一直保持友好關係，明白辭演的決定，感到可惜亦只能接受，希望下次再有合作。