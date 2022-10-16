《飯戲攻心》全新6分鐘彩蛋分析　一家六口溫馨場面重見天日

電影《飯戲攻心》票房已衝破$6400萬，正向史上最高票房邁進，與《明日戰記》決一高下。而昨日起（15/10），《飯戲攻心》推出全新加長版，有６分鐘被刪剪片段會放在片尾供大家欣賞，藉此助票房再推高一線。而導演陳詠燊講過，當中會有４條全新片段，而且每人都有發揮，到底內裡包括甚麼內容，現在立即睇睇！

《飯戲攻心》正為更高的票房努力向上。（《飯戲攻心》電影劇照）

注意︰下以內容含劇透

有留意《飯戲攻心》的劇照，會發現有一張相正正全家六人齊齊整整坐低睇電視，樂也融融，但在戲中並沒有出現。而在全新彩蛋，這一幕便得以重見天日。

這幕齊齊整整睇電視，終於見番大家。（《飯戲攻心》電影劇照）

一）一家六口齊齊整整

原來這幕一家人開開心心睇電視，是記錄其中一晚的情況，電視正播出一部舊喜劇，三佬（陳湛文 飾）就話係細個阿媽（廖子妤 飾）帶住三兄弟入戲院睇過，然後當屋內每個人經過，他都叫對方坐低一齊睇，最後一家六口坐齊晒，而大佬（黃子華 飾）見到這個場面，亦表現出一臉安慰。

三佬的團隊「邪釘橫輝」，最後贏出比賽。（《飯戲攻心》電影劇照）

二）贏咗每人攬一下

另一幕是講三佬參加《今晚打大佬》電競比賽，帶來阿喵（林明禎 飾）為大家打氣，威盡全場。阿喵更承諾大家，贏了比賽，可每人攬住影一張合照，令在場眾人志氣高漲。不過這幕其實主要交代比賽勝出後，三佬一臉興奮去搵Josephine（王菀之 飾），但其實Josephine並不樂在其中，而帶出隨後求婚一幕何解會Say No？何解會講出三佬勝出比賽時有一秒失望。

求婚不成功之餘，更掀起一場大龍鳳。（《飯戲攻心》影片截圖）

三）二佬為Monica爭番口氣

至於二佬（張繼聰 飾）與Monica（鄧麗欣 飾）一段，就講張繼聰身為男友，得知女友在公司被踩上心口，於是直踩上佢公司扮大客，言語間向Monica上司出招，暗示失去呢位同事將失去大生意，令上司態度180度轉變，變得客客氣氣。而當對方問到二佬隻手傷勢時，二佬就扮話係瑞士滑雪整親，笑爆全場。

這個「Ironman」造型，原來背後仲有段故。（《飯戲攻心》劇照）

四）大佬獨腳戲

至於關於大佬一段，其實是一場內心戲，講到二佬拆穿他與Monica在房內暗中見面時，子華一邊聽二佬的對話，一邊作出的反應，那份難堪與不知所措，完全是演技發揮的一幕，相當精彩。