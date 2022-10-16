尹子維與舊愛徐冬冬合作網大　九流動作場面睇到尷尬

內地女星徐冬冬曾與港星尹子維有過一段情，當年有傳男方為追回舊愛，豪擲500萬人民幣買下寧波海景別墅給徐冬冬作「箍煲禮物」，可惜神女無心，二人最終沒有舊情復熾。不過徐冬冬與尹子維並未緣盡，二人合作的網絡電影《落魄保鏢之危機疑雲》近日上架，這對舊情人戲內又再走在一起。

徐冬冬與尹子維合作拍攝網大。（電影海報）

電影劇情講述曾是精銳私人保鏢的韓彬（尹子維飾），一次執行任務失敗，令小女孩Sherry全家慘遭殺害，韓彬從此銷聲匿跡，頹廢終日。老拍檔希望韓彬重新振作並帶來新任務，保護H國女團全球巡演。一路不斷收到死亡威脅，韓彬披荊斬棘危險過關，鎖定最終嫌疑人為首富養女——安吉（徐冬冬飾）。

原來首富正是當年對Sherry一家出手的幕後真凶，策劃這一些列恐怖事件的真正目的不是女團，而是韓彬！是為了給當年死在韓彬手中的兒子復仇。冷血無情的嫌疑人安吉竟然是當初的小女孩Sherry…

戲中徐冬冬與尹子維對手戲不多。（電影截圖）

電影一開場就「致敬」《復仇者聯盟》（Avengers）「黑寡婦」單人匹馬打倒敵人一幕，連動作設計都抄到十足，但《落魄保鏢之危機疑雲》的製作質素明顯差得多，之後的動作場面都相當低質，加上劇情、演員與場景等都相當劣質，難怪網民話睇到火滾，大罵「這片拍的說是一坨狗屎都侮辱狗屎了」。全片重點在於徐冬冬與尹子維，不過兩人對手戲不多，到結局終於走在一起又草草收場。

徐冬冬出場似足黑寡婦。（劇照）

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