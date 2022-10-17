王冠｜第五季還原英國王室近代史　演員大換血《天能》女星演戴妃

改編自英女王生平的Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）自2016年開播以來，一直深受全球劇迷歡迎。而去年推出的第四季以查理斯王子、戴安娜王妃和卡米拉的三角戀為中心，娛樂性十足。英女王的離開令劇集過去四季翻Hit，劇迷亦非常期待第五季的來臨。繼宣布劇集於11月9日上架後，日前Netflix再公開一批新劇照。

第五季即將於11月9日上架。（IG/@thecrownnetflix）

來到第五季，劇情延伸至21世紀，所有演員都大換血。在《哈利波特》系列中飾演恩不利居（Dolores Jane Umbridge）的Imelda Staunton將會接棒Olivia Colman飾演年老版英女王，《權力遊戲》男星Jonathan Pryce就演出菲臘親王。而《天能》女主角Elizabeth Debicki就會飾演戴安娜王妃。在新劇照中，除了穿上淺藍色水鑽禮服，還有跟查理斯、年輕版威廉和哈里王子遊船河。

有大批劇迷都讚Elizabeth Debicki與戴妃很相似。（劇照）

第五季重現了查理斯和戴安娜，帶著兩個兒子遊船河的情節。（劇照）

劇情將會詳細講述對英女王來說既動蕩又戲劇化的事件，亦見證了三個孩子的婚姻破裂，包括安德魯王子和Sarah Ferguson分居、安妮公主與Mark Phillips離婚，還有查理斯王子和戴安娜王妃的婚姻鬧得不歡而散。值得留意的是，戴安娜王妃之死都有可能會在本季出現。

點擊下圖看更多最新劇照：