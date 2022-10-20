《女戰不敗》56歲Viola Davis最強女戰士　一星期6天艱苦特訓

電影《女戰不敗》（THE WOMAN KING）將於27/10上畫，該片改編自真人真事，由金像獎得主維奧拉戴維斯飾演最強女戰士，率領有史以來最精銳強悍的女兵，全力為人民而戰。

戲中動作場面連場，非常熱血。（《女戰不敗》劇照）

為塑造角色更有說服力，導演安排了演員們進行體能及武術訓練，令電影中的打鬥場面更原始更真實，導演珍娜普斯拜佛活（Gina Prince-Bythewood）解說︰「這些女戰士十分強悍，甚至勝過男人，因她們受過嚴格艱苦的訓練。電影的背景是18世紀，戰士，們在揮動大刀及舞動矛時有特定的形態，除此之外，還有徒手搏擊，我想把這些全都呈現在大銀幕上。」

整個訓練過程，非常吃力。（影片截圖）

這個重任落在動作特技及武術指導Daniel Hernandex，以及主演們的健身教練兼營養師Gabriel Mclain身上。演員們親身演出了大部份動作打鬥場面，「九成動作都是她們親身上陣，只有一些較具危險性的場面才會用到替身，例如從80呎高空跳進水中，但打鬥場面都是真身。」

+ 1

演員們在正式開拍前幾個月已經開始特訓，通常每天進行兩次操練，一星期6日，先要舉重熱身，然後進行一系列的高強度間歇訓練。此外，飲食上也要嚴格控制，吃得比平常還要多，一日5餐，大量的蛋白質及少量的碳水化合物，拍攝期間一直維持訓練及餐單。

其中56歲的維奧拉戴維斯（Viola Davis）表示，一開始我認為自己做不到，但經過數星期後，都感到自己變得強壯，覺得自己真的好打得。