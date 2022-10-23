Meme殺機｜改編自殺挑戰Momo Challenge　關注青年病態沉迷上網

近年自社交媒體興起後，陸續有用戶或平台創造出不同形式的網絡挑戰來吸引大眾的關注，或者得到更多的用戶追蹤人數。日前在Disney+上架的驚悚電影《Meme殺機》（Grimcutty）改編自2019年瘋傳的網絡自殺、自殘挑戰「Momo Challenge」，間接將這個挑戰再度成為網民熱話。

《Meme殺機》已經在Disney+上架。（電影海報）

電影改編自2019年瘋傳的自殺網絡挑戰Momo Challenge。（電影畫面）

《Meme殺機》劇情主要講述社會突然發生青少年沉迷網絡，導致自殘、自殺及攻擊父母的行為，而主角Asha（Sara Wolfkind飾）及大批徐愛生就因看到網絡上瘋傳的Meme圖，而多次看到圖中的怪物。家長們沒收了子女的手機及電腦，更封鎖了網絡供應，始終未能擺脫怪物及自殘行為。

戲中出現的網絡挑戰令學童看到怪物，繼而做出自殘及傷害家長的行為。（電影畫面）

戲中的Grimcutty跟Momo Challenge的恐怖女孩很相似。（劇照）

電影的概念取自2019年瘋傳的網絡挑戰「Momo Challenge」，這個網絡挑戰鼓吹自殘自殺，除了入侵YouTube兒童頻道及電腦遊戲短片，向小朋友鼓勵自殘、自虐，甚至恐嚇小朋友會被殺，繼而做出傷害其家人及朋友的行為。

電影的概念取自2019年瘋傳的網絡挑戰「Momo Challenge」。（網絡圖片）

此外，「Momo」亦鼓吹挑戰者向陌生人透過通訊軟件WhatsApp挑機加入3組電話號碼，與「Momo」聯繫。「Momo」的雙眼突出，面色蒼白，並會通過不斷發信息騷擾用戶，誘使、煽動挑戰者作各種自殘自殺挑戰。

「Momo」其實是源自2016年日本東京銀座香草畫廊（Vanilla Gallery）的姑獲鳥女雕像。（網絡圖片）

「Momo Challenge」被網絡瘋傳後，導致大量兒童自殘及換上焦慮，更有學童因而上吊自殺，情況令家長擔憂。有網民發現詭異的「Momo」是源自2016年日本東京銀座香草畫廊（Vanilla Gallery）的姑獲鳥女雕像，該展覽一向以收藏古怪的收藏品而聞名。不過事件發生後，「Momo」的創作人日本模型師相蘇敬介透露有人將「Momo」改圖後發放惡意訊息，透露模型由天然油漆和橡膠製成，並不耐放，已經在2018年腐爛，並主動公開宣布「Momo死了」，為大眾釋除疑慮。