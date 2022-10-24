正義迴廊︱導演誠邀洪嘉豪主唱主題曲　MV加插刪減片段考觀眾眼力

電影《正義迴廊》由翁子光監製、何爵天首次執導，一眾演員包括楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、周文健、林海峰、葉蘊儀、朱栢謙、莊韻澄、邵仲衡、陳桂芬、黃宇詩、鍾雪瑩等組成之龐大演員陣容傾力演出。故事靈感源自 2013年的大角咀雙屍奇案。導演何爵天挑戰高難度，影片涉及法庭對峙、奇案重組與陪審團之間的角力。

《正義迴廊》將於10月27日正式上映。《正義正迴廊》電影海報。（電影公司提供）

近日《正義迴廊》於各大戲院多場優先場，被受熱捧，除一票難求外，更好評如潮。導演何爵天特邀同是演藝學院畢業歌手洪嘉豪主唱《正義迴廊》主題曲《活誰的命》並親自剪輯MV今日正式發佈。MV花盡心思加插多段刪減片段首次曝光，考考觀眾眼光。

《正義迴廊》電影主題曲《活誰的命》由洪嘉豪主唱，MV裡加入不少電影刪減片段。（《活誰的命》MV截圖）

洪嘉豪首次演唱電影主題曲《活誰的命》由馮之行作曲，冬誠𤍤填詞， MV輯錄了電影片段，以恐懼、正邪之間的角力下作為重心，究竟正義應該由誰劃分？無罪與否又應該由誰判定？ MV輯錄了電影刪剪片段，如張顯宗（楊偉倫 飾）幻想在球場上打籃球、游嘉莉（蘇玉華 飾）與唐文奇（麥沛東 飾）在樓梯上下奔走的畫面，已經觀賞電影的觀眾切勿錯過！

《正義迴廊》主題曲不少歌詞亦緊扣電影故事支線人物劇情。（《活誰的命》MV截圖）

雖然MV裏刪去了寫實的血腥畫面，然而當中光怪陸離的犯罪片段、錯綜複雜的法庭畫面亦讓人目不暇給。在電影中，除了兩名被告外，律師、陪審團亦非完全正義，電影結局為觀眾留下一個問題，就如歌詞末句「道德誰介定 是非誰判定 怎決定」，歌曲完美配合電影主題，孰是孰非該由誰判斷？或許世界本來就沒有絕對的正義。

《正義迴廊》改編自真實的「駭人弒親案」，由楊偉倫飾演弒親兇手張顯宗。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

《正義迴廊》改編自2013年的「駭人弒親案」，張顯宗（楊偉倫 飾）聯同友人唐文奇（麥沛東 飾）於寓所內殘殺父母，並進行肢解。案件進入法庭審訊程序，二人皆否認謀殺罪名，兩位資深大律師吳冠峰（林海峰 飾）和游嘉莉（蘇玉華 飾）分別代表二人上庭辯護，施展各自辯才，揭露出案情中撲朔迷離之處；檢控官朱愛倫人（周文健 飾）卻質疑二人早已部署殺人計劃，為財謀命似是毋庸置疑。

《正義迴廊》上演的法庭審議與爭辯橋段非常緊湊。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

而唐文奇出庭自辯時更把一切指控推得一乾二淨，在一幕幕激烈的法庭辯論下，兩位被告「天才」、「白痴」輪流作轉， 九位不同背景的陪審員在休息室展開話語權的角力，陷入對與錯的正義思辯中。公義路上，誰能定斷?