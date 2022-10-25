《台灣犯罪故事》重演四大奇案　《誰是被害者》雙編劇再操刀

Disney+ 全新原創台劇《台灣犯罪故事》，演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、陳以文、宋芸樺、王柏傑、李銘忠等實力派演員，故事更由四宗台灣光怪陸離的真實案件啟發而成，全劇十二集，預計將在2023年上架。

劇集出年才上架，但已公布其陣容多鼎盛。（海報）

為保持神秘感，《台灣犯罪故事》所涉及的四單案件，暫時不作公開，這刻只公布製作單位有幾人強馬壯，亦是台灣難得一見的跨國團隊製作，劇集由台灣犢影製作、陸匠製作與屢獲殊榮的荷里活導演朗候活(Ron Howard)和製片人格雷沙(Brian Grazer)共同創立的Imagine Entertainment跨國合作開發製作。

四個故仔的班底都厲害，其中〈出軌〉由《麻醉風暴》金鐘獎導演蕭力修及《煞塵爆》編劇劉存菡攜手創作，並由鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇等實力派演員主演；〈生死困局〉團隊包括《狂徒》導演洪子烜與《最後的詩句》編劇施虹如，演員包括王柏傑和李銘忠；〈黑潮之下〉的主創為《誰是被害者》雙編劇徐瑞良與梁舒婷，分別擔任導演跟編劇，演員包括傅孟柏、蔡凡熙、李霈瑜。而最後〈惡有引力〉主創則為《權力過程》金鐘獎導演范揚仲與《詭扯》編劇林宇辰，演員就有金馬影帝陳以文及宋芸樺。