卧底的退隱生活︱旦哥盛讚有火　ANSONBEAN圍讀帶滑板留下印象

港產黑色動作喜劇《卧底的退隱生活》今日（30日）舉行開鏡拜神儀式，由《殺出個黃昏》導演高子彬，攜同謝安琪、鄧月平、ANSONBEAN陳毅燊、唐詩詠及鄭丹瑞等主演，祈求拍攝順利，票房大好。電影以近年罕見的女黑俠為題材，謝安琪、鄧月平飾演的母女將會為正義滅罪，上演連場武打激鬥，而「旦哥」鄭丹瑞則與ANSONBEAN陳毅燊飾演父子。

《卧底的退隱生活》今日（30日）舉行開鏡儀式，導演高子彬攜同謝安琪、唐詩詠、鄧月平、ANSONBEAN及鄭丹瑞等一眾主演出席儀式。（梁碧玲 攝）

旦哥與ANSONBEAN首次合作電影便結下父子情，旦哥笑指ANSONBEAN外型在後輩之中頗為出眾：「佢都幾高喎，邊生得出呀！」二人亦在電影開拍前的圍讀中首次碰面，旦哥已經對ANSONBEAN的印象甚深：「他當日帶着一塊滑板出場，我估計他應該用來追地鐵用！」而ANSONBEAN則笑指：「踩滑板截的士會比較快。」

「旦哥」鄭丹瑞笑指ANSONBEAN帶滑板出席《卧底的退隱生活》圍讀，令他首次見面已印象甚深。（梁碧玲 攝）

而圍讀過程中，ANSONBEAN已對旦哥深感佩服，他回憶指：「記得有一場父子情的橋段，大家一起研究時發覺有點不合理，但在旦哥與導演溝通及解釋後，一切便合理、順暢得多。」而旦哥亦非常欣賞這位後生仔：「在圍讀時，他非常有動力、有道火，渴望去做得更好。」

旦哥盛讚在《卧底的退隱生活》裡飾演兒子的ANSONBEAN非常有火。（梁碧玲 攝）

旦哥笑指自己亦青春過，曾經亦是「偶像」，希望可以多與後輩合作。而面對轉數口才幽默感甚高的旦哥，ANSONBEAN亦謙虛地指：「我投入角色的話，應該便能夠自然地接到旦哥的『爆肚』對白，發揮得更好。」