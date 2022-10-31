傳狄高達莊遜與Chris Martin分手　男方經常玩失蹤成分手導火線

現年33歲的狄高達莊遜（Dakota Johnson）憑《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）爆紅，最近還加盟演出Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）外傳《Madame Web》。可惜事業愛情未必兩得意，日前驚傳狄高達莊遜與Coldplay主音Chris Martin分手。

有傳狄高達莊遜與Chris Martin分手。（Getty Images）

據外國傳媒報道，狄高達莊遜與年紀大13年的Coldplay主音Chris Martin戀情出現分歧，有傳狄高達向男方前妻「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）尋求意見。有消息人士透露，桂莉芙曾經指即使與Chris Martin結婚並生了兩個孩子，Chris仍會突然消失一段時間，獨自思考及寫歌，就是因為這個原因導致兩人最終離婚收場。有傳同樣問題都發生在狄高達莊遜身上，令她擔心兩人不會有將來。

兩人自2018年開始拍拖，感情非常穩定，如今傳分手，令粉絲及網民感驚訝。（CFP）

有指Chris Martin經常為獨自思考及寫歌，而突然消失一段時間成分手導火線。（Getty Images）

狄高達莊遜跟Chris Martin自2018年開始拍拖，兩人感情相當穩定，狄高達與男方前妻桂莉芙白德露感情要好，今年更被外媒爆出狄高達獲Chris Martin求婚後立即答應，更於今年年初結婚，不過雙方並沒有證實婚訊。