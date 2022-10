傳狄高達莊遜與Chris Martin分手　男方經常玩失蹤成分手導火線

現年33歲的狄高達莊遜(Dakota Johnson)憑《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)爆紅,最近還加盟演出Marvel超級英雄片《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)外傳《Madame Web》。可惜事業愛情未必兩得意,日前驚傳狄高達莊遜與Coldplay主音Chris Martin分手。

有傳狄高達莊遜與Chris Martin分手。(Getty Images)

據外國傳媒報道,狄高達莊遜與年紀大13年的Coldplay主音Chris Martin戀情出現分歧,有傳狄高達向男方前妻「小辣椒」桂莉芙白德露(Gwyneth Paltrow)尋求意見。有消息人士透露,桂莉芙曾經指即使與Chris Martin結婚並生了兩個孩子,Chris仍會突然消失一段時間,獨自思考及寫歌,就是因為這個原因導致兩人最終離婚收場。有傳同樣問題都發生在狄高達莊遜身上,令她擔心兩人不會有將來。

兩人自2018年開始拍拖,感情非常穩定,如今傳分手,令粉絲及網民感驚訝。(CFP)

有指Chris Martin經常為獨自思考及寫歌,而突然消失一段時間成分手導火線。(Getty Images)

狄高達莊遜跟Chris Martin自2018年開始拍拖,兩人感情相當穩定,狄高達與男方前妻桂莉芙白德露感情要好,今年更被外媒爆出狄高達獲Chris Martin求婚後立即答應,更於今年年初結婚,不過雙方並沒有證實婚訊。