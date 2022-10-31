飯戲攻心｜票房突破7200萬　片方請搭免費巴士回饋觀眾

黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（lvana）、陳湛文及林明禎主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的《飯戲攻心》，截至10月30日，累積票房衝破7200萬，入場人次逾108萬人，成為本年度港產片入場人次第一名。

片方為感謝觀眾，將於11月6日（星期日）免費請巿民搭巴士。（電影公司提供）

片方為感謝觀眾，將於11月6日（星期日）免費請巿民搭巴士，安排由6位主角造型的主題巴士，連續4星期行走港九新界，以示巡迴全港答謝觀眾支持。響應電影創下年度港產片入場人次No.「1」及突破「108」萬入場入次，片方安排兩條免費巴士線，分別為來往竹園邨至尖沙咀碼頭的1號巴士線，以及來往啟業至寶馬山的108號線巴士，一眾演員亦將於11月5日，出席於九巴荔枝角車廠舉行的記者會。

曾被指是「票房毒藥」的黃子華表示就算達到7000萬票房都不會太囂張。（電影公司提供）

對於《飯戲攻心》再創票房紀錄，曾被指是「票房毒藥」的黃子華表示：「我已做了18年票房毒藥，每次代表電影走出來，都不想大家針對我這方面，忽然有7000萬的數字，同時讓我想起英國演員Ricky Gervais在頒獎禮上提醒演員，其實沒有人緊張你，得獎只要說聲多謝便可以走落台，所以我不會太囂張，獲得7000萬應該自己暗暗開心，大大聲多謝大家。7000萬代表了100萬名觀眾入場，這個感覺很大，我感受到100萬人的歡樂，他們的感動，對我來說是很實在，我們與這100萬觀眾是緣份，讓我們請大家搭巴士都是應該。」

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鄧麗欣表示十幾年冇坐巴士：「讀書時最鍾意坐巴士上層睇風景，現在有免費巴士更想坐」，而王菀之就話會記得找數：「到達7000萬寫一首歌，我會記得找數，我寫完會䀆快與大家分享，說到搭巴士，我不止會搭巴士，我更擁有巴士牌」。