《燈火闌珊》東京國際電影節首映　蔡思韵兩句日文會影迷︰好緊張

由電影《狂舞派3》、《哪一天我們會飛》監製陳心遙、ViuTV電視劇《婚內情》編導曾憲寧執導的首部長片《燈火闌珊》入圍第35屆東京國際電影節（TIFF）「亞洲未來」單元競賽部份，成為唯一一部於今屆東京國際電影節中爭奪殊榮的港產片。電影日前在東京作世界首映，《燈火闌珊》兩位幕後主腦，聯同兩位演員蔡思韵（Cecelia）和周漢寧，一同現身首映禮，與影迷見面外，亦參與了記者會，海與外傳媒見面，分享他們的製作經過與感想。

《燈火闌珊》創作團隊，左起導演曾憲寧、蔡思韵、周漢寧和監製陳心遙。（大會相片）

首次參與海外的國際影展的周漢寧，感受到當地觀眾的熱情，他說︰「今次是我首次參與海外的國際影展，日本觀眾的欣賞能力及感受能力，令我印象深刻，當中一些劇情亦令不少現場觀眾動容及流淚。」他出席放映後見面會，印象最深刻就是被問如何創造他的角色，他謂︰「除了熟讀及鑽研劇本之外，我在開拍前都有跟導演好好溝通，清楚了解我的角色是代表什麼，如何可以幫導演更清晰地闡述她想表達的訊息和故事。」

蔡思韵與周漢寧出席映後分享會，電影在電影節作世界首映。（大會相片）

作為電影界新丁，阿寧今次與張艾嘉及任達華兩位影帝影后級人馬合作，他坦言有壓力，他說︰「壓力一定有，非常幸運遇上張姐和華哥兩位非常專業及親切的前輩，他們會盡量幫助我放鬆及投入。和張姐的對手戲是最多的，非常感激她由第一天起一直把我視作演員及對手般看待，大家有商有量，在很多事情上她又會指點我，令我每一天工作都很安心。至於華哥，他的活力，以及對生命的熱情，對我影響良多，他教會我這是一個演員應有的態度。非常非常感謝張姐、華哥、導演及監製對我的信任及一直以來的扶持！」

周漢寧表示非常幸運，遇上張艾嘉和任達華兩位非常專業及親切的前輩。（《燈火闌珊》劇照）

幾位都意想不到，日本觀眾會這麼喜歡《燈火闌珊》。（大會相片）

至於Cecilia，她在出發前特地學了以日文作簡單的自我介紹，她說：「只學了兩句，但都講得不太順暢，好緊張呀！」不過影迷卻大讚她講得很好，很可愛！雖然要面對語言隔閡，但她仍感朋到日本影迷對《燈火闌珊》的愛，她說：「在觀看電影時看到大銀幕上有日文字幕，別有一番風味，另外日本觀眾比我想像中的熱情，很開心可以跟他們交流呢！」

蔡思韵與周漢寧在日本海報上合照留念。（大會相片）

Cecilia在記者會上，亦分享了她今次演出角色的經過。Cecilia：「導演給我很大的自由度和空間去演繹這角色，對於彩虹這個角色，最重要是與媽媽美香（張艾嘉 飾）之間的關係，要面對喪失父親，同時可能要離開香港，再加上與媽媽之間的愛恨交纏關係，是很多母女之間都常出現的問題，在這次演出當中，亦令我反思自己與母親的關係，亦幫助我與張姐的演繹，亦很多謝她這位經驗豐富的前輩，在這次演出上有很多提點及幫助。」

今次《燈火闌珊》在東京國際電影節大獲好評，有日本影迷表示「不知為何，由電影開始一直哭到散場，被電影牽引起很多複雜的情緒及感覺」，另外亦有影迷感謝團隊帶了這麼優秀的電影到來，表示「電影有一些不落俗套的輕鬆場面，導演掌握良好的溫度，完全不像首次執導作品。」，另外也有說 「這是一部關於延續和轉化『希望』的劇情片，感覺上導演、演員和監製全體合力完成一個作品，非常好看，請務必要在日本公映。」