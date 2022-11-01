第35屆金雞獎｜《梅艷芳》入圍三獎　王丹妮競逐影后梁樂民爭導演

2022年中國金雞百花電影節暨第35屆中國電影金雞獎，將於11月10日至12日在福建廈門舉辦，今日（1/11）大會公布入圍名單，《梅艷芳》與《神探大戰》成為兩部代表香港的電影，其中《梅艷芳》並獲最佳導演、最佳女主角及最佳錄音三項提名。

《梅艷芳》是2021年香港年度票房冠軍。（電影劇照）

第35屆中國電影金雞獎，評選範圍為2021年7月1日至2022年7月15日取得國家電影局核發的電影公映許可證的影片。《長津湖》以候選8獎率先突圍，並與《奇跡·笨小孩》、《人生大事》、《愛情神話》等競逐最佳故事片。而吳京、沈騰、徐崢、易烊千璽、朱一龍則競爭影帝，影后方面，王丹妮將力戰倪妮、奚美娟、楊恩又、楊秀措。頒獎禮將於11月12日舉行。

《長津湖》獲8項提名，吳京大有機會贏得影帝。（電影劇照）

第35屆中國電影金雞獎（部分名單）

最佳故事片

《愛情神話》

《長津湖》

《狙擊手》

《奇跡·笨小孩》

《人生大事》

《我和我的父輩》

最佳編劇

蘭曉龍、黃欣《長津湖》（原創）

邵藝輝《愛情神話》（原創）

王興東《鄧小平小道》（原創）

張律《漫長的告白》（原創）

周楚岑、修夢迪、文牧野、韓曉邯、鐘偉（集體創作）《奇跡·笨小孩》（原創）

最佳導演

陳凱歌、徐克、林超賢《長津湖》

梁樂民《梅豔芳》

文牧野《奇跡·笨小孩》

薛曉路《穿過寒冬擁抱你》

張藝謀、張末《狙擊手》

最佳男主角

沈騰（《獨行月球》飾獨孤月）

吳京（《長津湖》飾伍千里）

徐崢（《愛情神話》飾老白）

易烊千璽（《奇跡·笨小孩》飾景浩）

朱一龍（《人生大事》飾莫三妹）

最佳女主角

倪妮（《漫長的告白》飾阿川）

王丹妮（《梅豔芳》飾梅豔芳）

奚美娟（《媽媽！》飾女兒（馮濟真））

楊恩又（《人生大事》飾武小文）

楊秀措（《黑帳篷》飾央金）

最佳男配角

陳明昊（《揚名立萬》飾陸子野）

辛柏青（《漫長的告白》飾立春）

楊程成（《再見土撥鼠》飾商人老孫）

周野芒（《愛情神話》飾老烏）

朱亞文（《長津湖》飾梅生）

最佳女配角

闞昕（《柳浪聞鶯》飾銀心）

劉丹（《盛夏未來》飾老師）

齊溪（《奇跡·笨小孩》飾汪春梅）

吳越（《愛情神話》飾蓓蓓）

於慧（《鄧小平小道》飾卓琳）

最佳錄音

杜篤之、吳書瑤《梅豔芳》

王鋼、劉曉莎《人生大事》

溫波《愛情神話》

謝曜乩《神探大戰》

楊江、趙楠《狙擊手》