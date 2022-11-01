《奇異大世界》岑珈其為粵語版配音　「用自己把聲陪臻臻成長」

迪士尼全新原創鉅製《奇異大世界》（Strange World）由《大英雄聯盟》（Big Hero 6）、《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）金像導演當賀爾（Don Hall）再次執導，《大英雄聯盟》和《奇幻魔法屋》（Encanto）班底創建前所未見，超越想像的奇幻世界！三代探險家父子勇闖神秘的「奇異大世界」，展開驚險刺激、動作連場的大歷險，沿途再加上古靈精怪的各種奇異生物，組成超乎想像、創新有趣的探險故事！

岑珈其負責聲演熱愛冒險的艾文（Ethan，相左）。（電影公司提供）

《奇異大世界》粵語版配音，請來近期成為千萬票房男主角，多線發展的岑珈其，聲演熱愛冒險的艾文（Ethan）。岑珈其透露，自己與角色艾文一樣好奇心很強，擁有冒險精神，小時候一樣渴望環遊世界，到處見識，即使當時未能到處飛，都會在網上世界瀏覽各地歷史，在網上遊歷不同景點。對於能夠聲演主角艾文，岑珈其直指尤如夢想成真，因為自己一直期望能為更多動畫配音，希望在自己工作繁忙而未能親身陪伴在兒子臻臻身旁時，以自己聲演的動畫作品作陪伴。

失聯的爺爺，竟在奇異大世界中重聚。（《奇異大世界》劇照）

動畫中會有一段三代同堂的歷險。（電影公司提供）

務農為生的歷奇 卡迪（Searcher Clade），在阿琺隆尼亞（Avalonia）總統邀請下出發探險，力圖拯救一場影響全世界的重大危機。歷奇帶同熱愛冒險的兒子艾文（Ethan）和三腳狗神將（Legend），勇闖神秘「奇異大世界」，遇上各式古靈精怪的生物，更與失蹤多年的探險家老父依格（Jaeger）重逢，三代父子一起展開一場大刺激爆笑歷險！