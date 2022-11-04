AK江熚生強調目前單身　短時間無意重返TG：冇都唔係壞事

AK同Tiger都有份演出《打天下2》。(胡凱欣攝)

ViuTV劇集《打天下2》今日（4日）喺西貢進行開鏡拜神儀式，歐錦棠、譚善言、江熚生（AK）、邱傲然（Tiger）、鍾舒漫、郭奕芯等均有出席。

早前AK因為一張放狗相而引起極多誤會，他接受誤會時澄清自己當日只係去西貢放狗，但並非搬到西貢。「放狗真係同朋友一齊去，住西貢嘅人有好多，除咗麻利，Thor都係住西貢。因為我第一次養狗，所以不時都會問朋友點照顧，麻利同One Promise 嘅Anton 都係我首要搵嘅人選，Anton係陪我接狗狗一齊返屋企。」

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AK表示入利已認識麻利，一直都係好朋友關係，對方給了很多鼓勵，在處事方面又十分有條理，所以AK十分信任對方，但唔會因為發展成拖友。並指「我而家絕對單身」在旁嘅Tiger 亦忍唔住食花生，問AK新紋身的「M」是否代表麻利，AK表示趁今次休息，完成手臂上嘅紋身，而M是代表江爸爸。「其實我整隻手臂紋身都同屋企人有關，父母、哥哥、細佬星座生日咁。」

另外，對於早前突然離開TG群組，AK表示係特登咁做，原因係想清空思緒。「我最鍾意嘅Tom Holland 早前都係咁離開IG一段時間，因為佢覺得社交媒體對佢有少少困擾，我效仿佢呢個做法，我覺得係幾好，可以好專心咁準備劇集、要做嘅工作。我知道fans一直喺度，會靜靜陪住我哋，TG group 只不過係方便大家溝通嘅渠道，就算冇都唔係壞事。真正生粉會明白我用意，我諗短時間內都唔會回歸，因為想沉澱下同專心做自己嘅嘢。

Tiger早前 因公公80大壽而飛返加拿大。(胡凱欣攝)

另外，提到《造星5》近日開始招募，之前有消息指AK與隊長Lokman （楊樂文）將到海外揀蟀。AK表示之前確有聽公司提及此事，但如今到底會否繼續由正副隊長揀蟀，就要等公司最後確認。「做評審都係聽公司講，但係咪會發生，都係要等公司決定。」

MIRROR早前放假兩個多月，部分成員海遊散心，Tiger 亦因公公80大壽而飛加拿大，但AK就因為狗狗以及新鋪開張而一直留港。問到有否留意Mo的情況，他表示一直透過公司慰問Mo及其家人，現今仍在等候適合的探訪時機。日前特首李家超透露好快會宣布演唱會事故報道，AK語帶無奈表示：「心急嘅心態已經無咗，一直話下個月下個月，都等到而家，希望真係盡快有報告，理解公司講唔到咁多嘢係因為好多法律上嘅意見，而家我哋唯一可做係等待。」