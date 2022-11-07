阿凡達：水之道︱玩具又劇透　反派回歸變父子兵、曝戰鬥機器設計

史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar），在觀眾苦等十三年後終於推出續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），繼續由荷里活重量級導演占士金馬倫（James Cameron）執導，並暫定於今年12月15日上映。

《阿凡達：水之道》將會延續上一集的故事，Jake與Neytiri's組織了家庭，更誕下兒女。《阿凡達：水之道》電影劇照。（imdb）

在萬眾期待的電影正式上映前，繼日前推出第二輪預告，電影的週邊玩具竟然又再劇透，疑似公開了戰鬥機器的設計，並且反派的全新造型與父子兵組合。

點擊下圖睇疑似劇透玩具照片：

《阿凡達：水之道》推出全新Lego玩具，而有別於場景或建築，今次玩具主體為一艘潛水艇，隨盒亦附送四件Lego人偶，包括上集主角Jake的長子Neteyam、「水系」阿凡達男角色Ao'nung、上集反派Quaritch上校及人類新角色「蜘蛛」（Spider）。按包裝盒所示，以全新阿凡達形象示人的Quaritch上校及「蜘蛛」，駕駛着武裝潛水艇闖進水底世界，與分別手持長矛與弓箭的Neteyam和Ao'nung對峙。

《阿凡達：水之道》早前釋出的劇照中，Quaritch上校的阿凡達形象已經曝光。《阿凡達：水之道》電影劇照。（imdb）

Quaritch上校於《阿凡達》以人類形象示人（左）；在第二集《阿凡達：水之道》則以阿凡達形象出場（中）；Quaritch上校的阿凡達人偶（右）。

據知，上集的反派Quaritch上校在《阿凡達：水之道》「轉生」成為阿凡達，明顯比主角Jake更高大強壯，而人類角色「蜘蛛」更為上校的兒子，二人組成父子兵，利用人類的高端科技，將戰爭由上一集的空戰轉為海戰，入侵「水系」阿凡達的地盤。

《阿凡達：水之道》人類新角色「蜘蛛」（Spider），為Quaritch上校的兒子。《阿凡達：水之道》電影劇照。（imdb）

儘管如告所見，一眾阿凡達具有長時間身處水底甚至在水中呼吸的能力，然而面對多具武裝艦艇、潛水艇及水底機械人的軍隊，採用原始武器的阿凡達仍然勝算有限。至於矛盾與戰爭將會如何展開，觀眾則要繼續等待電影正式上映。