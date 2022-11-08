星球大戰外傳《The Acolyte》花絮曝光　李政宰或成首位亞裔Jedi

《星球大戰》近年積極在正傳及外傳電影外，開發電視劇及動畫作品，並透過Disney+串流平台觸及全球觀眾。繼《曼特洛人》（Mandalorian）及《Obi-Wan Kenobi》等劇作後，昨日（7日）星球大戰官方網站公布最新《星球大戰》電視劇《The Acolyte》的正式演員陣容，包括早前已落實飾演主角的Amandla Stenberg及《魷魚遊戲》艾美獎得主李政宰等人，最後亦有《廿二世紀殺人網絡》系列女主角Carrie-Anne Moss加盟演出。

《星球大戰》製作公司Lucasfilm發布外傳劇集《The Acolyte》首張花絮相片，男女主角Amandla Stenberg與李政宰於拍攝場景內與工作人員溝通。（Star Wars官方網站圖片）

官方網站亦分享了《The Acolyte》的首張幕後花絮相片，相片中Amandla及李政宰身穿便服出現於拍攝現場，手持一疊式樣相同的製作備忘，專心聆聽工作人員的講解。雖然《The Acolyte》的製作公司Lucasfilm並未公布劇集正式開鏡時間，然而從花絮照顯示的置景可見，劇集的前期製作階段相信已大致完成。

Lucasfilm在網站上公布《The Acolyte》的正式演員名單。（Star Wars官方網站圖片）

《The Acolyte》劇集背景定於《星球大戰前傳魅影危機》（Star Wars：Episode I - The Phantom Menace）前一百年，當時正處於共和國最黃金的年代，原力黑暗面正匿藏於銀河系之中，養精蓄銳等待侵略的最佳時機，而一位絕地武士（Jedi）的前女學徒，在故事中與她的師傅重新聯手，調查一系列罪案，然而他們面對的勢力，卻遠比他們預料更險惡。

《The Acolyte》劇情發生於《星球大戰前傳魅影危機》前一百年，當時正處於共和國的黃金年代，亦是絕地武時最高峰的時期。（《Light of the Jedi》小說圖片）

雖然Lucasfilm尚未公布各演員的角色，但據故計Amandla Stenberg將會飾演女主角、前絕地武士的前女學徒，而李政宰作為劇集男主角，極有可能飾演女主角的師傅，亦即一位絕地武士大師。

《魷魚遊戲》艾美獎得主李政宰將為《The Acolyte》的男主角。（Getty Images）

過去在《星球大戰》電影宇宙中，甚少出現亞裔角色，《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One：A Star Wars Story）裡的甄子丹、姜文，以及《星球大戰：天行者崛起》裡的Kelly Marie Tran可謂較著名代表。然而若李政宰在《The Acolyte》飾演一位絕地武士大師，將會正式成為首位亞裔絕地武士，為亞洲演員於荷里活一大象徵性演出之一。

甄子丹曾參演《俠盜一號：星球大戰外傳》，飾演一位深信原力的盲俠。《俠盜一號：星球大戰外傳》電影劇照。（imdb）