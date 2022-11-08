《正義迴廊》K先生關鍵100萬到底係邊個？　古天樂郭富城雙雙入圍

香港電影《正義迴廊》，由翁子光監製，新晉導演何爵天執導，楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰、周文健主演，故事改編自2013年發生的大角咀弒雙親案。電影於上月（27日）上映，至今兩星期，票房奇蹟地迫近1000萬。昨晚（7日）身為監製的翁子光，便發長文憶述拍攝過程之艱辛，而當中最引起網民關注的，是在籌集資金期間，願意不問回報，慷慨借出100萬元的K先生，到底是誰？



翁子光首次當電影監製，先要面對資金問題，幾經艱辛才成事。（資料圖片）

翁子光昨日在社交平台刊登長文，除憶述當中的艱辛，也感謝K先生的出手相助。（翁子光Facebook相片）

首期都貢獻埋

翁子光在長文中提及，電影《正義迴廊》在籌集資金時艱苦處處，在連番冷言冷語下，翁導最後決定放棄購置納米樓的心願，將首期撥作為電影首階段投資資金，翁子光說：「本來我想趁樓市低迷，首付買返層納米樓，好讓我可以不用再睡在我父母那套『居者有其屋』裡的碌架床，也好讓無兒無女的我老去後有地方落腳，然而這筆錢終於都要用在這部《正義迴廊》身上。」

電影《正義迴廊》在取材方面非主流，更是三級製作，令籌集資金時遇不少難度。（翁子光Facebook相片）

K先生慷慨幫忙︰不用多謝我

雖然首期都出埋，但距離開拍的成本仍有距離，到最後仍差100萬，在這關鍵時刻，翁導想起一位「一直對他錯愛」的K先生。「我膽粗粗打電話問了K先生，他對我一直錯愛，今次我就老實不客氣，開口就要借一百萬，佢電話裡只是說了兩句﹕『聽日過數。』和『不用多謝我也不用提我，努力為香港拍一部好戲』。」

古天樂一向對推動香港電影不遺餘力，故大家合理推算「Ｋ先生」正是古生。（資料相片）

對於K先生的慷慨，為香港電影出錢出力，不少網民都深深被感動，而由於神秘人士以「K先生」稱呼，而又對推動電影不遺餘力，令大家一致認為是Mr. Koo 古天樂。不過事件經報道後，網民又推測「K先生」可能另有其人，K可能是for Kwok，Aaron Kwok郭富城。

2015年，郭富城憑翁子光執導的《踏血尋梅》，奪得最佳男主角殊榮。(資料相片)

郭富城兩首歌露玄機

有此推測，因為郭富城與翁子光先後已有兩次電影合作，包括助城城奪金像影帝之作《踏血尋梅》（2015）及未上畫的《風再起時》，二人私交甚篤，特別是影帝之作，令大家覺得是報答對方好，是鼓勵對方都好，合情合理。更有趣是，網民還用上郭富城曾獻唱的兩首歌作「理據」，包括當年薜凱琪的《奇洛李維斯回信》大受歡迎，同屬華納唱片的郭富城便獻聲推出個合唱版，聲演當中的「K先生」。另一推測是翁子光用上「他對我一直錯愛」來形容K先生，而郭富城亦真的有唱過一首《錯愛的呼喚》，令說法更似層層。就網民推測，《香港01》有聯絡導演翁子光，但到截稿前仍未有回覆。