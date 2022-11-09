奧斯卡︱電視名嘴任主持 同麥迪文有牙齒印、當年最佳電影頒錯獎
撰文：莫匡堯
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第95屆奧斯卡頒獎典禮，將於2023年3月12日舉行，大會日前宣布將會由美國電視名嘴Jimmy Kimmel擔任頒獎禮主持，為Kimmel第三次回歸主持一職。
Jimmy Kimmel為美國電視晚間節目主持人，主持的直播節目《Jimmy Kimmel Live！》廣受觀眾歡迎，是晚間節目最受歡迎的其中一位節目主持人，他的節目經常邀請荷里活影星及政商名人出席，訪談風格非常幽默風趣。
Jimmy Kimmel曾經連續主持2017年（第89屆）及2018年（第90屆）奧斯卡頒獎典禮，首次擔任主持的頒獎禮上，曾經發生「最佳電影頒錯獎事件」，因為現場調亂得獎者信封，而導致誤將最佳電影獎頒發予《星聲夢裡人》（La La Land），最後則由Kimmel解圍，重新頒發予得獎作品《月亮喜歡藍》（Moonlight），相比今年初發生於第94屆頒獎典禮上的「掌摑事件」，同樣令觀眾印象深刻。
秉承奧斯卡頒獎典禮主持對獎項提名者開玩笑的不明文慣例，Jimmy Kimmel在兩屆頒獎禮開場獨白上，亦分別以金像獎常客梅麗史翠普（Meryl Streep）、前世界首富Jeff Bezos、安德魯加菲（Andrew Garfield）及麥迪文（Matt Damon）開玩笑。
其中，他與麥迪文的「牙齒印」一直甚深，二人認識多年，而Kimmel亦經常於自己的深夜節目上，開玩笑指麥迪文一直在更衣室中等候登上節目的機會。相信明年的奧斯卡頒獎典禮上，觀眾亦可以期待Kimmel向麥迪文大開無傷大雅的玩笑。